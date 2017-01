Werkleiter JÃ¶rg Bannicke geht

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) In der Beeskower Holzwerkstoffe GmbH gibt es erneut einen Führungswechsel. Nach fünf Jahren als Werkleiter verlässt Jörg Bannicke das Unternehmen und arbeitet künftig in seinem Wohnort Berlin.

"Ich habe mich schon seit längerem mit dem Gedanken getragen", gesteht Jörg Bannicke. Aber nun wird es ernst: Fristgemäß hat er im Dezember vergangenen Jahres gekündigt, sein letzter Arbeitstag wird spätestens Ende März sein. Dann ist Bannicke fast auf den Tag genau fünf Jahre Werkleiter im Spanplattenwerk, er begann am 1. April 2012. Wer neuer Werkleiter wird, steht noch nicht fest. Zu seinen persönlichen Gründen wollte sich Jörg Bannicke nicht äußern. "Ich freue mich auf meine neue Aufgabe, in der ich mich persönlich weiterentwickeln und das zukünftige Unternehmen bei hoher Umsetzungsgeschwindigkeit voranbringen möchte." In Berlin in einem metallbe- und verarbeitenden mittelständischen Unternehmen als Geschäftsführer zu arbeiten, habe auch den Vorteil, wieder näher bei der in der Hauptstadt lebenden Familie zu sein und kürzere Arbeitswege zu haben. Im Werk selbst spürte Bannicke eine gewisse Resignation, wo nun auch der Wechsel neue Impulse setzen könne. "Das kann auch damit zusammenhängen, dass die dringend nötige Investition im Spanplattenwerk weiter auf sich warten lässt", so Bannicke. Er hatte bei dem Tarifstreit im vergangenen Jahr auch auf mehr Zugeständnisse von der Belegschaft als klares Zeichen an die Investoren gehofft. Von ihr war als ein wesentlicher Punkt eine verlängerte Arbeitszeit ohne Lohnausgleich erwartet worden, allerdings sei bis heute keine praktikable Vereinbarung mit nennenswertem Beitrag mit der Tarifkommission und der Gewerkschaft erzielt werden. "Unsere Kunden und Wettbewerber sitzen vor allem in Polen und Osteuropa vor unserer Haustür", sagt Bannicke. Dieses Privileg habe zwar strategische Vorteile, die man auch im Konzern sehe, aber vergrößere wegen des niedrigeren Lohnniveaus im Nachbarland auch den Druck auf die Kosten.

Was die Produktion im vergangenen Jahr betrifft, seien sowohl das Spanplattenwerk als auch die Anlage zur Produktion der Mitteldichten Faserplatten (MDF) und die Beschichtung gut ausgelastetet gewesen. "Wir sind da fast an der Grenze unserer Kapazität und liegen etwa bei der Menge von 2015: rund 500 000 Kubikmeter Span- und MDF-Platten wurden produziert", so Bannicke. Die Rahmenbedingungen hätten sich nicht verschlechtert. "Was die Rohstoffpreise betrifft, hatten wir eines der besseren Jahre." Positiv bewertet Bannicke, dass der Konzern in diesem Jahr deutlich mehr Geld für Ersatzinvestitionen und Verbesserungen zur Verfügung stellt. Derzeit laufe eine Mitarbeiterbefragung zur Arbeitssicherheit. Acht Unfälle im vergangenen Jahr - alle ohne bleibende Schäden - seien zwar im Branchenschnitt wenig, aber dennoch zu viel.

Am 12. Januar tagt der Aufsichtsrat des Konzerns mit seinen jeweils vier Vertretern der Gesellschafter von Sonaé Industria und Arauco auch zum Werk in Beeskow. "Ob es eine Entscheidung zur Ersatzinvestition Presse gibt, kann ich nicht sagen", so Bannicke. Die Gesellschafter tagen entweder in Portugal oder Spanien. Bannicke, in seiner Funktion als Beeskower Werkleiter ist nicht Teil des Gremiums und somit auch nicht an der Entscheidung beteiligt.