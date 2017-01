Sternsinger an 112 Stationen

artikel-ansicht/dg/0/

F├╝rstenwalde (MOZ) Am 6. Januar feiern Christen die Ankunft der Heiligen Drei Könige bei Jesus in Bethlehem. Kinder und Jugendliche aus der katholischen Gemeinde in Fürstenwalde ziehen in Erinnerung an diese Geschichte seit Freitag als Sternsinger durch die Region.

Gesang im Rathaus: Zu den Stationen geh├Ârte auch am Freitag wieder das B├╝rgerb├╝ro am Marktplatz.

Sechs goldene Sterne und 26 mit Kronen geschmückte Kinder wurden am Freitagmorgen in der katholischen Kirche am Seilerplatz von Pater Theo Wenzel auf ihren Weg geschickt. Als Sternsinger bringen die Jungen und Mädchen auch noch in den nächsten Tagen den Segen "Christus segne dieses Haus" zu den Fürstenwaldern und in die Region. In den Gewändern der Heiligen Drei Könige sammeln sie gleichzeitig Spenden für Not leidende Kinder in aller Welt, schwerpunktmäßig in diesem Jahr für Kenia.

"Seit 25 Jahren sind wir als Sternsinger unterwegs", sagt Werner Hill von der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist. Er freut sich, das zum Jubiläum besonders viele Kinder dabei sind. Die Fürstenwalder erhielten sogar Verstärkung aus Müncheberg. "Ich singe gern, deshalb wollte unbedingt mit machen", sagt Eva (14) aus Bad Saarow, die schon zum fünften Mal dabei ist. Im Skianzug dick eingemummelt zeigt Elena stolz auf ihre glänzende Krone. Die fünfjährige Fürstenwalderin ist die Jüngste unter den Sternsingern. Die zehnjährige Neele ist extra aus Köln angereist, um in Fürstenwalde auf Tour zu gehen.

Eine der ersten Stationen, die die Sternsinger am Freitag ansteuerten, war traditionell das Bürgerbüro im Rathaus am Marktplatz. Empfangen wurden sie dort von Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst und zahlreichen weiteren Mitarbeitern der Stadtverwaltung, denen sie Lieder und Gedichte darboten. Zum Abschluss ihres Besuches klebten sie einen schwarzen Aufkleber mit den Buchstaben C, M und B (für Christus mansionem benedicat, die lateinische Version des Segensspruches).

"Auf Kunststofftüren, wie sie heute verbreitet sind, sind die Aufkleber praktisch", erläuterte Diakon Rui Wigand, der die Kinder zusammen mit weiteren Erwachsenen begleitete. In seiner Tasche hatte er aber auch weiße Kreide, um den Segensspruch auf Holztüren schreiben zu können.

In zwei Gruppen gingen die Sternsinger danach weiter durch Fürstenwalde-Mitte, auch in zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte. In den kommenden Tagen folgen Touren auch Touren durch das Umland - das gesamte Einzugsgebiet der Fürstenwalder Katholiken-Gemeinde. "112 Anmeldungen für Besuche haben wir, das entspricht in etwa der Zahl aus den vergangenen Jahren", sagte Wigand.

Die meisten der Sternsinger besuchen das katholische Schulzentrum Bernhardinum, an dem am Freitag schulfrei war. Andere Schulen zeigten sich kooperativ und gewährten ihren Sternsingern eine Freistellung vom Unterricht.