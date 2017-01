Polizeibericht Bernau vom 06.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Zepernick. Eine Reihe von Einbrüchen in Autos hat es in der Nacht zum Donnerstag in der Region gegeben. In Zepernick drangen Diebe in einen Renault-Transporter ein. Aus dem Wagen, der in der Zelterstraße parkte, stahlen sie Werkzeuge. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Auch in einem Mercedes-Transporter, der in der Lanker Straße in Bernau aufgebrochen worden war, fehlte Werkzeug. Schaden: rund 3000 Euro. Eingebrochen wurde auch in einen Opel in Eberswalde. Ob die Eindringlinge etwas aus dem Wagen, der auf einem Parkplatz in der Rudolf-Breitscheid-Straße abgestellt war, gestohlen haben, ist noch unklar.

Eindringlinge inEinfamilienhäusern

Neu-Lindenberg/Panketal. In ein Einfamilienhaus in der Krimhildstraße in Neu-Lindenberg ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Die Eindringlinge durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Ob sie fündig wurden und welchen Schaden sie anrichteten, ist noch unklar. Das ist auch der Stand der Dinge nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Pitztaler Straße in Panketal, der am Donnerstagnachmittag passierte.

Berlin. Von Blankenburg Richtung Buch ändert sichnoch bis zum bis 19. März zwischen der Bahnhofstraße und Alt-Blankenburg aufgrund einer Baustelle die Verkehrsführung.

Verkehrstipp