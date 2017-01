Polizeibericht Eberswalde vom 06.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Eine Reihe von Einbrüchen in Autos hat es in der Nacht zum Donnerstag in der Region gegeben. In Eberswalde drangen Diebe in einen Opel ein. Ob sie etwas aus dem Wagen, der auf einem Parkplatz in der Rudolf-Breitscheid-Straße abgestellt war, gestohlen haben, ist noch unklar. Aus einem Renault-Transporter, der in Zepernick in der Zelterstraße parkte, fehlte am Freitagmorgen Werkzeug, ebenso wie bei einem Mercedes-Transporter, der in der Lanker Straße in Bernau aufgebrochen worden war. Schaden: rund 3000 Euro.

Eindringlinge inEinfamilienhäusern

Neu-Lindenberg/Panketal. In ein Einfamilienhaus in der Krimhildstraße in Neu-Lindenberg ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Die Eindringlinge durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Ob sie fündig wurden und welchen Schaden sie anrichteten, ist noch unklar. Das ist auch der Stand der Dinge nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Pitztaler Straße in Panketal, der am Donnerstagnachmittag passierte.

Grenzüberganggeschlossen

Mescherin. Aufgrund von Verkehrsbeeinträchtigungen auf der polnischen Seite im Bereich der B 113, die durch den Wintereinbruch verursacht wurden, bleibt der Grenzübergang Mescherin bis auf Weiteres gesperrt. Darüber haben polnische Behörden informiert, so ein Sprecher der Polizeidirektion Ost. Autofahrern wird empfohlen, auf den nahe gelegenen Grenzübergang Rosow auszuweichen. Man gehe davon aus, so hieß es am Freitag von der Polizeidirektion weiter, dass die Einschränkung über das Wochenende andauern wird.

Autodiebe landenim Gefängnis

Schmargendorf. Die drei Autodiebe, die am Mittwochabend in Schmargendorf gefasst worden sind, sitzen jetzt hinter Gittern. Das Amtsgericht Schwedt erließ gegen die Männer Haftbefehl, sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der eine war mit einem in Randberlin gestohlenen Audi A4 gestoppt worden, die beiden hatten als Vorhut das sogenannte Pilotfahrzeug gefahren.