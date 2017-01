Polizeibericht Schwedt vom 06.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1542738/

Schwedt. Die drei Autodiebe, die am Mittwochabend in Schmargendorf gefasst worden sind, sitzen jetzt hinter Gittern. Das Amtsgericht Schwedt erließ gegen die Männer Haftbefehl, sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der eine war mit Audi A4 gestoppt worden, die beiden anderen hatten das sogenannte Pilotfahrzeug gefahren.

AngetrunkenerBrummifahrer

Gramzow. Einen angetrunkenen Lkw-Fahrer hat die Polizei in der Nacht zum Freitag in Gramzow gestoppt. Eine Alkoholmessung bei dem 37-Jährigen, der gegen 23 Uhr in der Prenzlauer Straße kontrolliert wurde, ergab einen Wert von 0,61 Promille.

NächtlicherEinbruch

Templin. In eine Bildungseinrichtung in der Vietmannsdorfer Straße in Templin ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.