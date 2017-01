Polizeibericht Freienwalde vom 06.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf. Der Fahrer eines Pkw Skoda geriet aufgrund von Straßenglätte am Freitagmorgen in der Waldstraße in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem Transporter zusammen. Der 34-jährige Fahrer des Pkw kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Der Schaden wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung musste die Straße für etwa 30 Minuten komplett gesperrt bleiben.

Autobeschädigt

Leuenberg. Die Frontseite eines Pkw Audi, der in der Berliner Straße stand, wurde am Donnerstagabend beschädigt. Der Fahrer stand unter Schock und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Das Auto war nicht mehr fahrtüchtig. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.

Eindringlinge aufFirmengelände

Strausberg. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Freitag gewaltsam Zugang zum Firmengelände einer Handelseinrichtung in der Prötzeler Chaussee. Über gestohlene Gegenstände und den Gesamtschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Fensterscheibebeschädigt

Müncheberg. In der Nacht zu Donnerstag beschädigten Unbekannte mit einem Gegenstand eine Fensterscheibe an einem Gebäude in der Karl-Marx-Straße. Die Scheibe war gesplittert. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

VersuchterDiebstahl

Neuhardenberg. Unbekannte zerstörten in der Nacht zu Donnerstag die Seitenscheibe eines VW Transporters, der in der Hermann-Matern-Straße stand, und versuchten an das Werkzeug zu gelangen. Der Schäden beträgt ungefähr 2000 Euro.