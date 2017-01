Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 06.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Nachdem er bereits am Donnerstagnachmittag Waren aus einem Drogeriemarkt an der Logenstraße gestohlen hatte und flüchten konnte, kehrte ein Dieb gegen 18.30 Uhr dorthin zurück. Wieder wollte er mit gestohlenen Waren den Markt verlassen, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter und ein Zeuge folgten ihm und hielten ihn auf. Der 22-jährige Dieb schlug um sich und erhielt Hilfe von einem Unbekannten, der flüchten konnte. Der Dieb wurde festgenommen.

In Berlin gestohlenes Auto gestoppt

In der Rosa-Luxemburg-Straße haben Polizeibeamte einen VW gestoppt, der am Dienstag in Berlin gestohlen worden war. Der 34-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen.