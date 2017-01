Polizeibericht Neuruppin vom 06.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Zwei VW- und ein BMW-Besitzer haben am Donnerstagnachmittag festgestellt, dass ihre an der Neuruppiner Präsidentenstraße geparkten Autos beschädigt worden sind. Unbekannte hatten zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag um 13.30 Uhr, den Lack zerkratzt und ein Rücklicht zerstört. Der Schaden beträgt etwa 6 500 Euro.

In Gegenverkehrgerutscht

Neuruppin (RA) Eine 26-Jährige ist am Donnerstag gegen 18.05 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Nietwerder nach Radensleben mit ihrem Auto auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen geraten. Sie kollidierte daraufhin mit einem entgegenkommenden VW. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro.

Rückwärtskollidiert

Neuruppin (RA) Gegen einen Ford ist eine 18-jährige VW-Fahrerin am Donnerstagnachmittag beim Ausparken auf dem Parkplatz des Oberstufenzentrums an der Alt-Ruppiner-Allee in Neuruppin gefahren. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Schaden liegt bei rund 1 500 Euro.