Seelow (moz) Neuhardenberg. Bislang Unbekannte haben eine Seitenscheibe an einem VW Transporter zerstört und versucht, an das Werkzeug darin zu gelangen. Das Fahrzeug stand in der Nacht zum Donnerstag in der Hermann-Matern-Straße in Neuhardenberg. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro.