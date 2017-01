Polizeibericht Gransee vom 06.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick. Eine 81-jährige Fahrradfahrerin hat beim Überqueren der Friedhofstraße am Donnerstag gegen 11 Uhr einen Mercedes Vito übersehen. Es kam zur Kollision, wobei die 81-Jährige stürzte und sich an der linken Hand verletzte. Die Radfahrerin wurde von einem Rettungswagen in das Krankenhaus Gransee gebracht.

Einbruch in Bildungseinrichtung

Templin. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Freitag gewaltsam Zutritt in die Räume einer Templiner Bildungseinrichtung an der Vietmannsdorfer Straße. Darin durchsuchten sie das Inventar. Über gestohlene Gegenstände liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor. Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Spurensicherung übernommen. Weitere Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.