Polizeibericht Gransee vom 06.01.2017

Gransee (moz) Kollision in Löwenberg

Löwenberg. Am Donnerstaggegen 14.45 Uhr kam es auf der Eberswalder Straße zu einem Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen stießen ein VW Passat und ein VW Polo zusammen. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 6 000 Euro. Sie blieben fahrbereit.

Zusammenstoß mit einem Reh

Liebenwalde. Auf der Berliner Straße stieß am Donnerstag gegen 22.30 Uhr ein Subaru mit einemReh zusammen, das unvermittelt über die Fahrbahn ließ. Personen wurden bei diesem Unfall in Liebenwalde nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1 500 Euro. Das Auto blieb fahrbereit. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht.