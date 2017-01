Oberhavels CDU erÃ¶ffnet das Wahljahr

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Der CDU-Kreisvorsitzende Frank Bommert hat seine Partei beim Neujahrsempfang am Freitagabend in Kremmen aufs Wahljahr eingeschworen. Nach dem Einzug von Sebastian Busse ins Kremmener Rathaus gelte es nun, auch die Bürgermeisterwahlen mit Kerstin Kausche in Oranienburg zu gewinnen und das Direktmandat von Uwe Feiler für den Bundestag zu verteidigen. Das Feld dürfe nicht "den Populisten von rechts" überlassen werden, sagte Bommert. "Wir haben auch in der Flüchtlingspolitik richtige Weichen gestellt. Wir müssen das den Bürgern aber noch besser vermitteln."