Griechischer Sieg und Brandenburger Jubel

Neustadt (MZV) Mit einem griechischen Sieg endete am Freitag das Auftaktspringen der Großen Tour beim internationalen Reitturnier in Neustadt. Der 24-jährige Aggelos Touloupis aus Trittau (Schleswig-Holstein) legte mit der Mecklenburger Stute Coco Chanell den Parcours fehlerfrei in 48,81 Sekunden zurück. 3,12 Sekunden langsamer war der Westfale Felix Haßmann (Lienen) mit dem Hengst Baron WZ. Die Reiter aus der Region wie Frank Krückel (Neuhäsen) mit Canderel (fünf Punkte; 60. Platz) und Steffen Krehl (Lentzke) mit Cannabis (acht/77.) konnten nicht in die Entscheidung mit eingreifen. Dafür war der Oberhaveler Max-Hilmar Borchert (Menz) in der Youngsterprüfung der jungen Pferde schnell unterwegs. Mit einem fehlerfreien Ritt auf dem achtjährigen Schimmel Cassin-Stella Colman wurde er in 58,20 Sekunden Dritter. Der Sieg ging an Christof Kauert (Schönebeck) mit der Stute Stakketa, der eine knappe Sekunde schneller war.