FinanzÃ¤mter starten im MÃ¤rz

Potsdam (MOZ) Ab Mitte März beginnen Brandenburgs 13 Finanzämter mit der Bearbeitung der Einkommenssteuerveranlagung 2016. Wie das Finanzministerium in Potsdam am Freitag mitteilte, seien Arbeitgeber, Versicherungen und andere Institutionen bundesweit verpflichtet, alle für die Berechnung notwendigen Daten bis Anfang März elektronisch an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Die gesetzliche Frist zur Abgabe der Steuererklärungen endet für die Jahre 2016 und 2017 weiterhin am 31. Mai des jeweiligen Folgejahres.