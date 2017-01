SeeCarrÃ©: Kein Baustart in diesem Jahr

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Neues Jahr, neue Bauten: Das Jahr 2017 wird in Falkensee erneut ganz im Zeichen von zahlreichen Bauvorhaben stehen, die zum Teil zumindest in diesem Jahr fertiggestellt werden sollen, wie Bürgermeister Heiko Müller (SPD) gegenüber dieser Zeitung betonte. Er sprach von ein paar "Meilensteinen", die die Entwicklung der Stadt weiter voranbringen sollen.

Die Stadtplaner haben alle Hände voll zu tun. So müssen Bebauungspläne ohne Ende beackert werden, um diverse Vorhaben weiter auf den Weg zu bringen. Schritt halten, so muss deshalb wohl die Maxime vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklung lauten. Nichtsdestotrotz sind viele Vorhaben auf den Weg gebracht beziehungsweise schon im Bau befindlich, etwa die neue Feuerwache, die in diesem Jahr ans Netz gehen soll. Wann genau, ist jedoch noch nicht bekannt.

Mit Blick auf die Schulstandorte etwa soll der Sportplatz am Lise-Meitner-gymnasium endlich Realität werden. "Darüber reden und diskutieren wir schon lange, seit Anfang der 1990er Jahre. Es ist an der Zeit, dass dieser kommt", sagte Müller.

Auch mit dem Bau der neuen Sporthalle am Vicco-von-Bülow-Gymnasium soll dieses Jahr begonnen werden, allerdings wird das Vorhaben bis zum Jahresende hin wohl nicht realisiert werden können.

Fertiggestellt werden soll in diesem Jahr auch der Anbau zwischen dem Rathaus und dem ehemaligen Einwohnermeldeamt. Auch die neue Polizeiinspektion soll nach derzeitigem Stand der Dinge im Oktober bezugsfertig sein.

Mit Blick auf das "Sorgenkind" Shoppingcenter SeeCarré jedoch rechnet Müller nicht mehr in diesem Jahr mit einem Baustart, da nach neuestem Erkenntnisstand die Baugenehmigung erneut angepasst werden muss. "Das wird Zeit kosten", so der Bürgermeister. "Deshalb ist in diesem Jahr auf keinen Fall mit dem Baubeginn zu rechnen." Eine Einigung zwischen dem Investor, der S&G Development GmbH, und Vertretern von Real, im Hinblick auf die Zuwegung soll jedoch vorliegen. Im Fall des Neubaus des Netto-Supermarktes an der Bahnhofstraße, die einhergeht mit einer neuen Einfahrtssituation, rechnet der Bürgermeister indes mit einer Eröffnung noch in diesem Jahr.

Ein ganz wichtiges Thema bleibt für Müller der Architektenwettbewerb, der den Weg für das Gelände an der alten Stadthalle zukunftsweisend ebnen und damit die Entscheidung der Stadtverordneten erleichtern soll, zumal sie über ein ausgiebiges Mitspracherecht verfügten. Denn: Mehrere Varianten für die Entwicklung des Geländes sollen aus unterschiedlichen Blickwinkeln offenbart werden. "Ich denke, mehr kann man nicht machen, um eine vernünftige Lösung zu finden", so Müller. Ein Riesenthema bleibt zudem der Ausbau der Spandauer Straße, vor allem der Bereich bis zur Stadtgrenze, der seiner Meinung zeitnah erfolgen solle. "Insgesamt steht eine Vielzahl von Projekten an. Die Liste ist lang. Die Öffentlichkeit kann da schon mal den Überblick verlieren", meinte der Verwaltungschef, der längst nicht alles angesprochen hat, was noch in der Pipeline liegt beziehungsweise in diesem Jahr auf den Weg gebracht wird, Hallenbad & Co. etwa.