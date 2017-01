20. Tafel des historischen Wanderwegs aufgestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Die wellenförmige, in rostigem Stahl gehaltene Tafel mit der Jahreszahl 1241 steht nördlich der Vehlefanzer Kirche und direkt vor einem Findling aus der jüngsten Eiszeit. Die Wellenform des Hintergrunds soll die unruhigen Jahre symbolisieren, die das Dorf durchgemacht hat - der Rost auf zerstörerische Elemente wie Krieg, Seuchen und Brandkatastrophen hinweisen.

Die daneben platzierte, kleinere Tafel mit erklärendem Text sei ganz bewusst aus glänzendem Edelstahl gefertigt, betont Ortschronist Helmut Schönberg, von dem alle Texte der 20 Tafeln stammen. Dieses Material soll für die längste Friedensperiode stehen, die Deutschland und damit auch Vehlefanz seit über 70 Jahren genießt.

Im Text der Tafel wird nicht nur auf die slawischen Erstbesiedler - die Liutizen - eingegangen, die hier schon ab dem 8. Jahrhundert siedelten. Die Tafel räumt auch mit der oftmals kolportierten, aber grundfalschen Legende von der Bedeutung des Ortsnamens auf. In alten Akten und Urkunden und bis in jüngere Zeit auch noch in Zeitungen sei immer wieder zu lesen gewesen, dass der aus dem Slawischen stammende Name Vehlefanz übersetzt "das Dorf der Großschnurrbärte" heiße, so Schönberg. Diese Bedeutung wurde aus den slawischen Wörtern "velig" für groß und "vas" für Schnurrbart hergeleitet. Allerdings, so der Ortschronist, sei die wesentlich gebräuchlichere und in diesem Zusammenhang sinnvollere Übersetzung der Silbe "vas" ganz einfach Dorf. "Der Name weist damit darauf hin, dass Vehlefanz auch schon zu frühmittelalterlichen Zeiten eine bedeutende Ansiedlung gewesen ist", betont Helmut Schönberg nicht ohne Stolz.

Die genaue Lage aller 20 Stationen des Geschichtswegs, der nicht nur durch Vehlefanz, sondern auch rund um den Mühlensee führt, kann auf der Internetseite des Heimatvereins unter www.heimatverein-vehlefanz-ev.de eingesehen werden. Als Startpunkt für den informativen Rundweg bietet sich das Kriegerdenkmal vor dem Haus der Generationen an.