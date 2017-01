SPD Havelland mit Bekenntnissen

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Bekenntnisse auf vielfachen Ebenen: Die SPD Havelland will trotz der jüngsten Nickligkeiten die Zählgemeinschaft im Kreistag nicht platzen lassen. Das betonte der Unterbezirksvorsitzende Martin Gorholt am Mittwoch. "Die Zählgemeinschaft mit CDU, FDP, Bauern und Familienpartei muss bleiben. Wir wollen aber die Punkte, die wir als SPD nach den Landratswahlen im vergangenen Jahr beschlossen haben, im neuen Jahr unbedingt umsetzen", sagte er. Auch die Eigenständigkeit des Landkreises bleibt ein Ziel.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542759/

Auf insgesamt vier Prioritäten setzt die SPD im Jahr 2017. Dazu gehört etwa die Arbeit im Kreistag mit der Zählgemeinschaft. Wichtig sei für die SPD-Fraktion im Kreistag vor allem zunächst, dass der Haushalt beschlossen wird. Allerdings beharren die Sozialdemokraten weiterhin darauf, dass die Kreisumlage um 0,5 Prozentpunkte auf dann 44 Prozent gesenkt wird.

Prüfen lassen wollen die Sozialdemokraten auf Kreisebene zudem, ob eine dritte Gesamtschule im Osthavelland vor dem Hintergrund des prognostizierten Bedarfs umstellungsfähig ist. "Wir müssen ausreichend Kapazitäten schaffen", so Gorholt, schließlich steigen die Bevölkerungszahlen in der Region weiter an. Auch der Breitbandausbau habe Priorität und dürfe kein Lippenbekenntnis bleiben. Mehr politische Beteiligungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen und Jugendlichen wünscht sich die SPD zudem.

Und wie sieht es mit der Kreisgebietsreform aus? "Der Landkreis muss seine Interessen vor dem Hintergrund des vorliegenden Entwurfs weiter deutlich vertreten - auch mit Blick auf den Entwurf zur Funktionalreform, sobald er denn vorliegt. Die SPD Havelland spricht sich grundsätzlich weiterhin für die Eigenständigkeit des Landkreises aus.. Im Zweifel gilt es aber, das bestmögliche herauszuholen. Es dürfen keine finanziellen Nachteile entstehen", betonte der SPD-Boss. Konfliktpunkte müssten abgeräumt werden. Für ihn gebe es keinen Zweifel daran, dass, sollte die Stadt Brandenburg an der Havel tatsächlich dem Havelland zugeordnet werden, Rathenow Kreisstadt bleibt. Das müsse in den Stellungnahmen deutlich zum Ausdruck gebracht werden. Und sonst? Wahlkampf ist vor allem angesagt, etwa mit Blick auf die Bundestagswahlen. Im östlichen Havelland müssten die Genossen alles dafür tun, dass Dagmar Ziegler im Raum Nauen und Benjamin Grimm im Bereich von Falkensee bis Ketzin/Havel ihre Ziele erreichen können, sprich in den Bundestag einzuziehen. Auch die Bürgermeisterwahlen in Nauen mit dem Kandidaten Oliver Kratzsch sollten erfolgreich bestritten werden. Wenngleich die Wahlen allesamt kein Selbstläufer und im Gegenteil ein schwieriges Unterfangen werden, müssten die Kräfte dennoch gebündelt werden.