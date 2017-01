Erneut 20 Tage mit hoher Ozonbelastung

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh├╝ttenstadt (MOZ) 2016 war erneut in Eisenhüttenstadt ein Jahr der teilweise hohen Ozonbelastungen, auch wenn die Spitzenwerte aus dem Jahr 2015 nicht erreicht wurden. Werte, bei denen die Gesamtbevölkerung gewarnt wird, körperlich anstrengende Tätigkeiten im Freien zu vermeiden, wurden aber weder an der Messstelle in Eisenhüttenstadt noch an anderen Stationen im Land erreicht. Dieser Grenzwert liegt bei 240 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft. Auch der nächst niedrigere Wert, der bei 180 Mikrogramm festgesetzt ist, und bei dem empfindlichen Personen empfohlen wird, anstrengende Tätigkeiten im Freien zu vermeiden, wurde in Eisenhüttenstadt ebenfalls nicht registriert. Der höchste gemessene Wert im vergangenen Jahr an der Station in der Karl-Marx-Straße war 172 Mikrogramm.

Schließlich ist noch ein Zielwert festgelegt worden, der bei 120 Mikrogramm liegt und der nicht öfter als 25 Mail im Jahr überschritten werden soll. 2015 wurde dieser Wert 25 Mal erreicht, die meisten Überschreitungen dieses Wertes von allen Messstellen in Brandenburg. Im vergangenen Jahr wurde der Zielwert an 20 Tagen überschritten, vorwiegend an heißen, windstillen Tagen. Mehr Überschreitungen gab es an den insgesamt 25 Messstellen im Land in Lütte-Belzig (26) und Potsdam, Groß Glienicke (22). Momentan liegen die Ozonwerte um die 79 Mikrogramm.

Auch Feinstaub wird an der Eisenhüttenstädter Station registriert. Der Grenzwert liegt dabei bei 50 Mikrogramm, der im Tagesmittel nicht öfter als 35 Mal im Kalenderjahr überschritten werden darf. Dieser Grenzwert wurde in Eisenhüttenstadt an elf Tagen im vergangenen Jahr überschritten.

Bei anderen Messwerten, wie Stickstoffdioxid und Schwefeldioxid, wurden derweil Grenzwert im vergangenen Jahr nicht gerissen.