Zwei MÃ¤dchen angefahren

Beeskow (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitagmorgen in der Schützenstraße in Beeskow zwei 14-jährige Kinder verletzt worden. Aus bisher unbekannten Gründen ist gegen 8 Uhr eine 39-jährige Frau mit ihrem Pkw Honda mit den zwei Mädchen zusammengestoßen, die sich auf dem Fußgängerüberweg befanden. Beide erlitten Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Zwischenzeitlich konnte eines der Mädchen das Krankenhaus wieder verlassen, so die Polizei.