Ralf-Eckhard Paesch zurÃ¼ckgetreten

Spreenhagen (MOZ) Er war von 1992 bis 2008 ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Spreenhagen, leitete den Amtsausschuss, holte bei der Kommunalwahl 2014 für die Gemeinschaft freie Bürger (GfB) noch einmal die meisten Stimmen (401), hatte damit einen sicheren Platz in der Gemeindevertretung und war überdies ehrenamtlicher Ortsvorsteher von Spreenhagen - zum Ende des Jahres legte Ralf-Eckhard Paesch (73) seine Ämter nieder. Das teilte Amtsdirektor Joachim Schröder mit. Paesch selbst wollte sich auf Nachfrage nicht dazu äußern.

"Er war ein streitbarer, aber rationaler Typ. Wir haben viel diskutiert, aber es gab am Ende immer einen Konsens", sagt Schröder über die langjährige Zusammenarbeit. Die Wärmedämmung der Neubauten und der Schule und die Fassadengestaltung des Ärztehauses nennt er als Beispiele für gemeinsam angegangene Projekte. Lediglich den Springbrunnen, den sich Paesch vor dem Amt gewünscht habe, habe er rigoros abgelehnt, sagt Schröder.

Wer nun neuer Ortsvorsteher von Spreenhagen wird, ist offen. Sicher ist aber, dass Klaus-Dieter Müller (69, GfB) in den Ortsbeirat nachrückt. Das Gremium muss aus seiner Mitte einen Nachfolger wählen. Wann es das erste Mal im neuen Jahr tagt, war am Freitag noch offen. Sicher ist auch, dass Stefan Schröder (40), der Sohn des Amtsdirektors, für die Gemeinschaft freier Wähler in die Gemeindevertretung nachrückt.