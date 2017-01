artikel-ansicht/dg/0/

Falkenberg (MOZ) Die mittlerweile 52. Auflage des vom Kreissportbund Märkisch-Oderland (KSB) und dem Falkenberger SV gemeinsam ausgerichteten Manfred-Heisrath-Gedächtnisturniers beginnt an diesem Sonnabend um 9 Uhr in der frisch sanierten Turnhalle in Falkenberg an der Grundschule. Die Siegerehrung ist gegen 14 Uhr vorgesehen.