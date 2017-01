SchÃ¼lertickets gelten noch bis 13. Januar

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow/Strausberg (MOZ) Nach den Anlaufschwierigkeiten mit dem neuen Betreiber des Busverkehrs im südlichen Teil des Landkreises und den Schülerfahrausweisen hat es am Freitagnachmittag in der Kreisverwaltung eine neue Entscheidung zur Toleranzfrist gegeben. Wie der Beigeordnete des Landrats Rainer Schinkel erklärte, werden die Schülerfahrausweise des vorherigen Betreibers Busverkehr Märkisch-Oderland GmbH (BMO) mit einer Gültigkeit bis 31. Dezember 2016 auch in der Woche vom 9. bis zum 13. Januar noch auf allen Buslinien des neuen Betreibers mobus anerkannt.