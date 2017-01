Nach Berlin und RÃ¼gen jetzt im Havelland

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) "Mir liegt Christus am Herzen", sagt Markus Hartung. "Als Pfarrvikar bin ich für alle Gemeindeglieder, vom Kind bis zu älteren Menschen, zuständig. Aber die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die die Zukunft der Gemeinde sind, liegt mir besonders am Herzen. Ihnen zu zeigen, wie freudvoll ein Leben mit Gott ist, ist mir in meiner Arbeit besonders wichtig."

Seit November 2016 ist Markus Hartung als Pfarrvikar für die katholische St.-Georg-Gemeinde zu Rathenow (mit Premnitz) zuständig. Er löste Pfarrer Bernhard Scholtz ab. Gleichzeitig änderte sich auch die Struktur der Gemeinden in der Region.

Aus dem demografischen Wandel resultierend und wegen sinkender Gemeindegliederzahlen wird die noch selbständige St.-Georg-Gemeinde nun von Pfarrer Matthias Patzelt von der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit in Brandenburg an der Havel mit betreut. Somit arbeitet Vikar Hartung an dessen Seite in den gemeinsam verwalteten Pfarreien Rathenow (Premnitz gehört dazu) und Brandenburg an der Havel, zu denen auch Gottesdienststandorte im Landkreis Potsdam-Mittelmark gehören.

Seinen Dienst verrichtet Markus Hartung an zwei Tagen pro Woche in Brandenburg an der Havel. Allerdings wohnt er im Rathenower Pfarrhaus. Zum Martinsumzug, zum Weihnachtsfest und jetzt zur Sternsingeraktion konnten auch Nichtgemeindeglieder den neuen Pfarrvikar kennenlernen.

"Bereits in meiner eigenen Kindergartenzeit konnte ich mir vorstellen, einmal Priester zu werden. Später rückte dieser Berufswunsch etwas in den Hintergrund. So studierte ich Maschinenbau und war anschließend zwei Jahre lang als Ingenieur in der Kraftwerkstechnik tätig", so Hartung, der in einem katholischen Elternhaus im westfälischen Lünen aufwuchs. "Durch die Teilnahme an Wallfahrten, wie ins französische Lourdes, wurde mein damaliger Berufswunsch wieder stärker, und so begann ich die Ausbildung zum Priester in Erfurt."

2008 wurde er zum Priester geweiht und anschließend fünf Jahre lang in Berlin eingesetzt. Nach drei weiteren Jahren auf Rügen kam er jetzt als Pfarrvikar nach Rathenow ins Havelland. "Es kommt eher selten vor, aber ich habe die Stelle mit dem bisherigen Rathenower Pfarrer Bernhard Scholtz direkt getauscht", so Markus Hartung weiter. Nun wirkt er hauptsächlich in der 1893 geweihten Kirche St. Georg in Rathenow und in St. Marien in Premnitz. Katholische Gottesdienste finden in der Kreisstadt sonntags um 10.30 Uhr und in Premnitz schon um 8.30 Uhr statt.