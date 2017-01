Leser fordern einheitliche LadenÃ¶ffnungszeiten

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Frankfurter fordern, sich in der Innenstadt so schnell wie möglich auf einheitliche Ladenöffnungszeiten zu verständigen. Am MOZ-Lesertelefon wurde deutliche Kritik an der Trennung der Öffnungszeiten im Oderturm und in den Lenné Passagen geübt.

Hildegard Pöschk ist gebürtige Frankfurterin, hat 40 Jahre lang in Potsdam gelebt und wohnt jetzt in Schernsdorf. "Ich fahre gern nach Frankfurt einkaufen", sagt sie am MOZ-Lesertelefon, "aber die unterschiedlichen Öffnungszeiten in der Innenstadt haben mich schon immer gewurmt. Warum können sich die Händler nicht untereinander absprechen?" Von ihrer Zeit in Potsdam sei sie "ein klein wenig verwöhnt", erklärt sie, aber dort sei es schließlich gelungen, die Breite Straße als Haupteinkaufsstraße mit vielen kleinen Geschäften wieder attraktiv zu machen. "Das sollte doch in Frankfurt auch möglich sein. Und wenn es eine Einigung gibt, dann lädt man zu einem kleinen Straßenfest ein und macht das publik." Ihrer Meinung nach sollten alle Läden im Zentrum zwischen 9 Uhr und 20 Uhr geöffnet sein - dann würden auch mehr Menschen in die Magistrale kommen. Die aktuelle Entwicklung im Bereich Oderturm und Lenné Passagen sei "einfach nur traurig".

Auch Margit Werner findet es alles andere als schön, dass die beiden großen Center in der Innenstadt jetzt unterschiedliche Öffnungszeiten haben. "Die Ladenöffnungszeiten sollten in der ganzen Innenstadt einheitlich sein", sagt sie. "Wichtig wäre natürlich, dass die Frankfurter ihre Innenstadt mehr nutzen - zum Einkaufen, aber auch zum Essengehen und um die Kultur zu genießen." Alle Geschäfte sollten mindestens bis 19 Uhr, besser aber bis 20 Uhr geöffnet sein.

Hans Neumann findet die aktuelle Entwicklung in Oderturm und Lenné Passagen "völlig unverständlich. Wenn sich die großen Center hier auch noch gegenseitig das Leben schwer machen, muss man sich nicht wundern, wenn noch weniger Leute in die Innenstadt kommen", kritisiert er. "Am besten wäre es, einen Runden Tisch mit Händlern und Vertretern der Stadt einzuberufen, damit eine generelle Lösung gefunden wird." Wichtig wäre aber vor allem, endlich ein Konzept für die Zukunft der Magistrale zu erstellen. "Darauf warten wir jetzt 26 Jahre", sagt er.

"Dass die beiden Center unterschiedlich öffnen, ist doof", hat Heike Frommholz eine klare Meinung. Einheitliche Öffnungszeiten bis 19 Uhr würden ihr genügen, erklärt sie, "lieber morgens etwas eher öffnen, aber das sollten dann alle so machen". Sie selbst sei oft morgens in der Innenstadt unterwegs, "und da wäre es doch schön, wenn ich nicht nur in der Apotheke oder nur beim Bäcker einkaufen könnte, sondern auch in allen anderen Läden, und nicht erst ab 10 Uhr." Was sie in der Innenstadt vermisse, seien "Läden mit anspruchsvollerer Mode, mit Kleidung, die ein paar Euro mehr kostet. Aber dafür fehlt bei uns wahrscheinlich die Kaufkraft."

Auch Bärbel Renner kritisiert die Trennung der Öffnungszeiten im Oderturm, der jetzt wochentags nur noch bis 19 Uhr geöffnet ist, und in den Lenné Passagen, wo weiter bis 20 Uhr eingekauft werden kann. "Ich finde das unmöglich", sagt sie. "Mein Mann und ich sind auch hin und wieder abends in der Innenstadt einkaufen", erklärt sie. Ihrer Meinung nach sollten die Center bis 20 Uhr geöffnet sein, die Läden der Magistrale bis 19 Uhr. "Und die Läden sollten auch alle um 9 Uhr geöffnet sein. Um 9.30 Uhr vor verschlossener Tür stehen zu müssen - das geht gar nicht." Sollte sich da nicht schnell was ändern, würde sie woanders einkaufen: "Wir würden dann öfter rausfahren zum SMC, obwohl wir in der Innenstadt wohnen."

Und wie ist Ihre Meinung zur Situation im Zentrum? Schreiben Sie uns: frankfurt-red@moz.de.