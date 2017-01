Auch Holz kann Wasser darstellen

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Die Silhouette eines Frauenkörpers ist mit sparsamen Linien angedeutet - und doch lässt sich gut erkennen, dass da jemand aus einem Bad steigt. "Nach dem Bad" heißt ganz schlicht eine Holzschnitt-Folge, die Eleonore Tesch auf japanischem Papier angefertigt hat. "Das ist besonders zart, da muss man schnell arbeiten", sagt die 60-Jährige, die erst seit zwei Jahren in Erkner wohnt und sich dem Verein der Kunstfreunde angeschlossen hat. Eleonore Tesch, die sich am liebsten Leo nennt, hat einst Fernmelde-Technikerin gelernt und Kulturwissenschaft studiert. In den 1990er Jahren arbeitete sie viel für Ostberliner Frauenzeitschriften, war an vielen Ausstellungen beteiligt und hatte auch eigene. In Erkner hat sie als Bundesfreiwillige beim Kesselberg-Verein Fuß gefasst. Mit ihren Holzschnitten und einem Foto vom Berliner Landwehrkanal beteiligt sie sich jetzt an der Kunstfreunde-Ausstellung "Wasser". Am Freitagabend ist sie eröffnet worden.