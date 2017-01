Favoriten Vollstreckung und Kasse

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir bilden seit 1997 aus und stellen jedes Jahr einen Auszubildenden ein", sagt Sylvia Borkert, Leiterin des Hauptamtes und der Kämmerei der Amtsverwaltung in Wriezen. Die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten dauert drei Jahre. In dieser Zeit durchlaufen die Auszubildenden alle Fachämter der Verwaltung. Absolventen mit guten Leistungen haben durchaus Chancen, übernommen zu werden, wie Sabrina Duwe, Sachbearbeiterin Haushalt und Finanzen, Winnie Plonke, Sachbearbeiterin Schule und Kultur sowie Madlen Kruschke, Sachbearbeiterin für Kitas.

Voraussetzung seien Abitur, gute Mathematik- , Deutsch- und PC-Kenntnisse. Neben dem Bewerbungsgespräch, an dem Sylvia Borkert, Amtsdirektor Karsten Birkholz und der Personalrat teilnehmen, wählt die Verwaltung in einem sechsstündigen Eignungstest diejenigen Bewerber aus, die in die engere Auswahl kommen. "Wir fordern Reaktionsvermögen, logisches Denken, Allgemeinbildung sowie den Umgang und dem Computer", erläutert die Hauptamtsleiterin. Zudem erwartet die Verwaltung gute Umgangsformen und Freude daran, mit Menschen zu arbeiten. Die Herkunft ist zweitrangig. Die Auszubildenden müssen nicht im Amtsbereich wohnen, ausschlaggebend seien die Leistungen.

Die Praxis lernen die Auszubildenden in der Amtsverwaltung, das theoretische Rüstzeug erhalten sie bei der Brandenburgischen Kommunal-Akademie (BKA) in Potsdam oder beim Oberstufenzentrum Barnim in Bernau. Daneben gibt es noch praxisbezogenen, begleitenden Unterricht durch die BKA in Seelow, an dem die Auszubildenden mehrerer Kommunen teilnehmen.

"Wir lernen dort beispielsweise den Aufbau eines Haushaltsplans, und die Kennziffern, also Dinge, mit denen wir täglich arbeiten", sagt Kim Leschinski, die im dritten Lehrjahr wesentlich mehr Unterricht genießt als ihr Kollege, der noch am Anfang seiner Ausbildung steht. Ab dem zweiten Lehrjahr geh es richtig los.

Für Moritz Balke ist es ein großes Glück, dass seine Ausbildungsstätte so nah an seinem Heimatort ist. Der 18-jährige Neutrebbiner ist im ersten Lehrjahr. Seit 1. September arbeitet er in der Amtsverwaltung. Ein Praktikum im Amtsgericht Bad Freienwalde weckte sein Interesse an einem Verwaltungsberuf. "Man kann verschiedene Fälle bearbeiten, Rechnungen stellen", nennt er Beispiele für eine Tätigkeit in einer Verwaltung. Ob er künftig im Einwohnermeldeamt oder in der Bauverwaltung arbeiten wird? Favoriten hat er noch keine. "Man wir sehen", sagt er,

Kim Leschinski steuert auf ihren Abschluss zu, die Prüfung ist im Mai. Nach einer Ausbildung im Berliner Finanzamt wechselte die jetzt 24 Jahre alte Wriezenerin in die Amtsverwaltung. Sie habe bereits alle Fachämter durch und sei jetzt im Ordnungs- und im Hauptamt tätig. "Für mich sind Kasse und Vollstreckung die Favoriten", betont Kim Leschinski. Sie habe gerne mit Zahlen zu tun und buche gerne. Außerdem komme sie dort in direkten Kontakt mit dem Bürger. "Sicher, da gibt es manchmal Leute, die ausflippen, aber da muss man darüber stehen", bekräftigt die selbstbewusste junge Frau.

Arzt- oder Zahnarzthelferin, Berufe, die viele junge Frauen ihres Alters wählen, seien nichts für sie. "Meine Schwester ist Ergotherapeutin, sie kann sich nicht in mich hineinversetzen", so Kim Leschinski. "Alle denken, man sitzt nur herum und hat mit Papierkram zu tun." Das stimme ganz und gar nicht. "Mir ist noch nie langweilig geworden", so die Wriezenerin.

"Man muss in die Rolle hineinwachsen", unterstreicht ihr junger Kollege, der gerade dabei ist, sich die Behördensprache anzueignen. In der Berufsschule lernt er gerade das Recht und den Aufbau des Staates. Am Anfang habe er sich nicht getraut, ans Telefon zu gehen, aus Angst, dem Anrufer eine falsche Auskunft zu geben. Das habe sich längst gelegt.

Kim Leschinski würde gerne in der Amtsverwaltung bleiben, wenn sie ihre Prüfung erfolgreich geschafft hat. Die Amtsverwaltung sucht jetzt schon Bewerber, die in ihre Fußstapfen treten. Moritz Balke kann sich gut vorstellen, nach der Ausbildung ein Studium zum Verwaltungswirt zu beginnen.