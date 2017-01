Spielplatz am See wird erneuert

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Noch in diesem Jahr soll mit der Umgestaltung des Spielplatzes am Fichteplatz begonnen werden. Die Fachausschüsse haben in dieser Woche das Konzept des Planungsbüros bestätigt. Das sieht unter anderem vor, Bereiche für unterschiedliche Altersgruppen beizubehalten und individuelle Geräte zu platzieren.

Nach Einschätzung von Planerin Regine Lechner ist das Gelände am See zwischen Fähre, Seegasthof und jüdischem Friedhof ein bedeutender Platz in Strausberg, der selbst in den kalten Monaten gut angenommen wird. Allerdings gebe es aufgrund des Alters vieler Aufbauten - der Spielplatz wurde 2001/02 errichtet - und der intensiven Nutzung mittlerweile "erhebliche Defizite". Das letzte Wartungsprotokoll habe den "Rückbau" aller Geräte empfohlen. Umfangreiche Reparaturen wären bei den Anlagen unwirtschaftlich, schätzte die Planerin ein.

Wie sie weiter erläuterte, solle es beim individuellen Charakter des Spielplatzes bleiben, soll der Baumbestand berücksichtigt werden. Vorgesehen ist zudem, die Unterteilung des knapp 1300 Quadratmeter großen Areals für verschiedene Altersgruppen und die Zuordnung der Flächen - Sechs- bis 14-Jährige näher am See und Drei- bis Sechsjährige näher an der Bebauung - beizubehalten. Was die Ausstattung mit Geräten angeht, sei noch nichts festgeklopft. Es sollten Vorschläge berücksichtigt werden, die vom Kinder- und Jugendparlament sowie von Kitas und Horteinrichtungen nach einem Aufruf zur Mitwirkung geäußert wurden. Das geht schon beim Gestaltungsmotto los, das "Traumzauberwald am Straussee" ist.

Für die jüngeren Kinder ist unter anderem ein Baumhaus mit verschiedenen Themenbereichen vorgesehen, dazu Spielangebote in niedriger Höhe wie Wippe, Rutsche und Schaukel. Ein kleinerer Bereich kann zum Buddeln genutzt werden. Dort ist auch ein "Matschtisch" angedacht. Zudem soll die benachbarte Wiese integriert werden. Dort können Liegen platziert werden.

Liegen zum "Sonnenbad" sind auch im Bereich für die Älteren vorgesehen. Neben neuen Elementen wie Kletterwand mit Hängebrücke, Hangelstrecke und Netz soll der existierende Pavillon erhalten bleiben. Daneben ist eine Tischtennisplatte vorgesehen. Ein Wunsch aus Schulen, da ein Fußballfeld aus Platzgründen nicht angeboten werden könne, hieß es. Über den genauen Standort werde man sich noch verständigen, denn es soll keinen Ärger mit den Anliegern geben.

Marina Hinz vom Sozialen Hilfeverband, sachkundige Einwohnerin im Sozialausschuss, vermisste behindertengerechte Elemente wie ein spezielles Trampolin. So etwas gehöre auf einen modernen Spielplatz, befand sie. In den Unterlagen der Planer war bislang lediglich einPodest am Kleinkindbereich vermerkt, das körperlich beeinträchtigten Kindern das Mitmachen ermöglichen sollte.

Stadtverordnete Sonja Zeymer (UfW) regte an, auch Geräte für ältere Erwachsene anzubieten, denn die kämen ebenfalls zu dem Platz, zum Beispiel mit Enkeln. Beide Ergänzungen sind laut Regine Lechner möglich, denn die Ausstattung ist noch nicht festgeschrieben.

Die Ideen können in die Entwurfsplanung einfließen, die nun bis zum Mai erarbeitet und dann erneut in den Ausschüssen präsentiert wird. Anschließend erfolgt die Ausschreibung. Der erste Bauabschnitt, der Bereich für die kleineren Kinder, könnte im September begonnen werden und bis November fertig sein, so die Planerin. 2018 (Mai bis Juli) könnte sich der zweite Bauabschnitt anschließen.

Die Kostenschätzungen für beide Teile liegt laut Planerin bei jeweils 175 000 Euro, die auch im Haushalt vermerkt seien. Das Geld soll zum großen Teil aus dem Förderprogramm aktive Stadtzentren kommen, in das Strausberg aufgenommen wurde.

Offen ist noch, wann etwas mit dem angrenzenden Uferbereich passiert, der als dritter Bauabschnitt noch ohne Kostenschätzung angelegt ist. Auch dort gibt es Schäden und folglich Handlungsbedarf, unter anderem an den Palisaden zur Uferbefestigung sowie am Steg. Statt des derzeitigen kleinen Steges stellen sich die Planer einen größeren "Wasser-Balkon" vor, als Ersatz für das Viktoria-Plateau. Denn die Sparkasse hat entschieden, das Plateau nicht reparieren zu lassen. Dies sei aufgrund der Schäden auch durch den niedrigen Wasserstand im See zu teuer, ein neues Plateau noch teurer, begründete Sprecherin Gabriele Lehmann. Im Frühjahr werde man den Uferbereich am früheren Standort umgestalten.