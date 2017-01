Khalil: Die stÃ¤ndige Ungewissheit zermÃ¼rbt

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Das Diakonische Werk betreut in Seelow minderjährige Flüchtlinge. Die Clearingstelle verfügt über 27 Plätze. Eine zweite Gruppe lebt in Neuenhagen. Khalil, einer der Jugendlichen, hat uns seine Geschichte erzählt.

Sie sind ordentlich gekleidet, hantieren mit modernen Handys, ziehen in Gruppen lachend durch die Stadt. Ganz normale junge Leute, die in Deutschland nur besser leben wollen? Mit solchen Vorurteilen werden die jungen Flüchtlinge, die in der Clearingstelle des Diakonischen Werkes in Seelow leben und betreut werden, immer wieder konfrontiert. Wer sich die Mühe macht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, der lernt sehr schnell die andere Seite dieser scheinbar so unbeschwerten Jugendlichen kennen.

Khalil ist 17 Jahre alt. Geboren wurde er in Afghanistan. Er wuchs jedoch im Iran auf, weil durch den anhaltenden Krieg ein Leben für die Familie in der Heimat nicht mehr möglich war. Doch auch im Iran kam die Familie nicht zur Ruhe. Afghanen haben in diesem Land keinerlei Rechte. Sie werden aus der Gesellschaft ausgeschlossen, dürfen keine Schule besuchen oder einen Abschluss machen. Fast täglich kommt es zu Übergriffen, nicht nur von fanatischen Zivilisten, sondern auch durch die Polizei. "Ein sicheres Leben war nicht denkbar, es gab auch keine Zukunftschance für mich, deshalb bin ich nach Deutschland geflohen", erzählt Khalil. Er hat seine Geschichte aufgeschrieben. Denn wenn er von seiner Odyssee erzählen soll, fehlen ihm mitunter noch die richtigen deutschen Worte, überwältigen ihn die Erinnerungen, kämpft er gegen Tränen.

Um sich die Flucht leisten zu können, arbeitete er in einer Betonmischfabrik. Vom Iran aus floh er in die Türkei, wo er sich mit Gleichgesinnten vier Monate lang verstecken musste, ehe Schlepper sie weiter brachten. "Wir durften das Haus nicht verlassen", berichtet der Jugendliche. Dann ging es nach Griechenland, wo er geschnappt wurde und zwei Monate im Gefängnis saß. Die Bedingungen seien schrecklich gewesen.

Ein Jahr dauerte die Flucht nach Deutschland. Hier fühle er sich zum ersten Mal sicher, sagt er. Seit mehr als einem Jahr wartet er auf seinen Bescheid zum Asylantrag. Noch schützt ihn die Tatsache, dass er minderjährig ist. Mit 18 indes könnte er abgeschoben werden. Das hänge wie ein Damoklesschwert über ihm, raube ihm Energie. Khalil besucht die 9. Klasse der Oberschule. Er ist dankbar, dass die Integration für ihn als auch andere junge Flüchtlinge schnell geschehen sei. Die deutschen Mitschüler seien aufgeschlossen und hilfsbereit, ebenso die Lehrer. Fast jeden Nachmittag absolviert Khalil mit anderen jungen Flüchtlingen Stützunterricht, denn er will einen guten Schulabschluss machen. Vor allem die naturwissenschaftlichen Fächer liegen ihm. Mittlerweile spielt Khalil auch Fußball im Sportverein. An den Wochenenden freuen sich alle auf Ausflüge und Treffs.

Er fühle sich wohl und könne die gewonnene Freiheit dennoch nicht voll genießen. Jeden Morgen würden er und die anderen Jugendlichen in der Clearingstelle mit Fragen aufwachen. Darf ich bleiben? Muss ich gehen? In ein Land, das mir fremd ist? Diese Unsicherheit zermürbe. Khalil hat nur einen Wunsch: Dass er bleiben und sich eine sichere Zukunft aufbauen kann, erklärte er Brandenburgs Bildungsminister Günter Baaske, als der die Clearingstelle besuchte. Der sprach ihm Mut zu, wohl wissend, dass die Entscheidung andere Behörden treffen.