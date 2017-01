Oratex verlÃ¤sst Oranienburg

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (MZV) Nach dem Reifenrunderneuerer Pneu Laurent verliert Oranienburg (Oberhavel) ein weiteres Traditionsunternehmen. Die Großwäscherei Oratex stellt im März ihre Produktion in der Kreisstadt ein. Rund 140 Arbeitsplätze gehen damit in Oranienburg verloren. Wie Mitarbeiter bestätigen, sollen alle Angestellten am neuen Standort in Berlin-Hohenschönhausen weiterbeschäftigt werden. Oratex, seit 1958 in Oranienburg ansässig, gehört seit 2005 zur Greif-Gruppe. Das Augsburger Familienunternehmen hat für rund 20 Millionen Euro den nach eigenen Angaben größten und modernsten Hotelwäsche-Betrieb Deutschlands an der Pablo-Picasso-Straße in Berlin gebaut. Den Oranienburger Standort will die Greif-Gruppe dem Vernehmen nach aber offenbar nicht aufgeben. Er soll als Lager weiterbetrieben werden. Die Geschäftsführung wollte sich auch nach mehreren Nachfragen zu den Plänen nicht äußern.