Neue GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin beim Studentenwerk

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1542787/

Monique Möbus-Zweig hat an der Viadrina Wirtschaftswissenschaften studiert. Vor ihrem Wechsel zum Studentenwerk war sie 17 Jahre als Geschäftsführerin in einem mittelständischen Familienunternehmen sowie zuletzt bei der Volkssolidarität tätig. "Der besondere Reiz der Arbeit im Studentenwerk besteht in der Kombination von sozialem Engagement und wirtschaftlichen Denken", erklärt die 41-Jährige.

Das Studentenwerk versorgt rund 17 000 Studenten mit sozialen Dienstleistungen (Mensabetrieb, BAföG, Studentenwohnheim) an den Standorten in Eberswalde, Frankfurt, Cottbus und Senftenberg.