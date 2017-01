Bau-Boom in Briesen

artikel-ansicht/dg/0/

Herr Schindler, welche großen Projekte wurden 2016 realisiert?

Die Straßenentwässerung in der Zufahrtsstraße zum Edeka in Briesen war mit 225 000 Euro ein enormes Projekt. Dahinter folgt der grundhafte Ausbau der Einfahrtsstraße im Damaschkeweg für rund 125 000 Euro. Im Areal Spitzer Berg kann der weitere Straßenausbau erst nach der Sanierung der Abwasserleitung durch den Zweckverband erfolgen. Auch die Kosten für Werterhaltungen und Sanierungen an den 180 Gemeindewohnungen mit 100 000 Euro schlagen zu Buche. In die Sanierung der in die Jahre gekommenen Heizungsanlage des Briesener Ärztehauses flossen 20 000 Euro.

Wie sieht es in den anderen Ortsteilen aus?

Erhebliche Mittel wurden für den Ausbau des Gehwegs in der Müllroser Landstraße in Biegen, unterstützt durch Fördermittel und für Brandschutzauflagen in der Falkenberger Kita aufgebracht. Viel Geld wurde auch in Werterhaltung und Infrastruktur der einzelnen Ortsteile gesteckt. Geplant sind in Alt Madlitz zudem die Erneuerung der Fenster im Gemeindezentrum und eine Strangsanierung in der Wilmersdorfer Straße.

Im vergangenen Jahr sind in Briesen etliche neue Häuser entstanden. Außerdem wurden von den Abgeordneten weitere Bebauungspläne auf den Weg gebracht. Kann man von einem Bau-Boom sprechen?

Ja. Die Nachfrage nach Bauland in Briesen ist groß. Das liegt wohl an der generellen Wohnungsknappheit in der Region. Die Wartelisten für Wohnungen in Gemeindehand sind lang. Zudem ist die Wirtschaftslage gut und die Kreditbedingungen sind günstig. Viele wollen bauen - und kommen aus Berlin und dem Umland nach Briesen.

Auch private Investoren wollen bauen. Was wird demnächst auf diesem Sektor entstehen?

Auf der Fläche neben der Briesener Kita sind Doppel-und Reihenhäuser mit bis zu 30 Wohnungen geplant, die im Erdgeschoss alters-und behindertengerechten Wohnraum bieten. Ein weiterer Investor will auf der großen Freifläche an der Petershagener Straße bauen. Neben der ehemaligen Tankstelle werden derzeit schon Wohneinheiten errichtet, die demnächst bezogen werden können.

Wie wird es nach dem Rücktritt von Gerda Krüger als Seniorenbeauftragte weiter gehen?

Da bin ich guter Hoffnung. Es haben sich schon vier Interessierte gemeldet, die als Team künftig Busfahrten, Geburtstagsjubiläen und Weihnachtsfeier organisieren wollen.

Welche Investitionen sind für 2017 geplant?

Da gibt es einiges auf der Wunschliste. Ganz oben steht natürlich der Hortneubau, an dem sich Briesen mit 325 000 Euro beteiligt. Um das wilde Parken auf dem ehemaligen Güterbahnhofsgelände einzudämmen, soll eine weitere Park-und Ride Anlage entstehen. Der dazu nötige Landkauf von der Deutschen Bahn ist schon erfolgt. Auch auf dem Sportplatz gibt es zu tun - Zaunbau, Duschen und Beregnungsanlage - stehen auf der Prioritätenliste.

Ab Februar sind Sie offiziell Ruheständler. Hat das Auswirkungen auf ihre Arbeit?

Ich habe mehr Zeit. Deshalb habe ich meine Sprechzeiten flexibler gestaltet. Ich bin montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr für die Bürger unter Telefon 0171 4325695 zu erreichen.