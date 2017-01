Auf Spurensuche im Museumspark

artikel-ansicht/dg/0/

R├╝dersdorf (MOZ) Rüdersdorfer Vereine haben in Zusammenarbeit mit der Kultur GmbH auch im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit im vergangenen Jahr so einiges publikumswirksam auf die Beine gestellt. Das soll in diesem Jahr fortgesetzt werden. Darüber berichteten die Jungen und Mädchen in dieser Woche.

Die großen Tafeln mit historischen Fotos im Torellhaus im Museumspark ziehen die Blicke auf sich. Renate Radoy, inzwischen 85 Jahre alt, hat sofort auf den Bildern ihr Haus in der Heinitzstraße gefunden, das seit Jahrzehnten schon nicht mehr steht. Das dem Tagebau - wie der gesamte Straßenzug - weichen musste. Die Ausstellung unter dem Motto "Museum macht stark" zum Leben in der Heinitzstraße damals und heute haben Rüdersdorfer Mädchen und Jungen gestaltet.

Sie forschten dafür in den Archiven des Museumsparks und des Kulturhauses. Trugen Fakten zusammen und arrangierten sie auf den Aufstellern. Zusätzlich zu diesem Projekt erschien eine kleine Broschüre - "die geht weg wie warme Semmeln", sagte Stephan Wapenhans vom Verein der Theaterfreunde Rüdersdorf und Schöneiche.

Mit ihren Erfahrungen und Möglichkeiten haben auch die Knappen des Bergbauvereins zum Gelingen beigetragen. Sophie, Oskar und Tom sind drei der Bergknappen. Sie stehen in der Tradition des Vereins und sind darauf stolz. Ihr Anliegen ist es, junge Leute zu interessieren und für die Mitarbeit zu gewinnen. Beim nächsten Bergfest soll es nun nicht nur per alter Bilder Einblicke ins Leben der Heinitzstraße geben, sondern sie planen eine Aufführung desselben.

Der Blick in die Ausstellung war allerdings nur ein Teil der Bilanz der Jugend- und Kulturarbeit in der Gemeinde.

Startbereit sind neue Projekte. Zum einen die Pelle-Musicalschule im Rüdersdorfer Kulturhaus. Die an Sonnabenden übers Jahr zum Singen, Tanzen und Schauspielern einlädt. "Unser Schuljahr haben wir unter das Motto Shakespeare gestellt", erklärt Wapenhans. Damit ließe sich viel verbinden. Eingeladen, sich auszuprobieren, sind Kinder und Erwachsene. "Wir haben festgestellt, dass das Pellecamp als solches im Sommer immer recht kurz ist, die Lust und die Laune, zu spielen und zu singen aber viel größer, und deshalb das Angebot erweitert."

Die Aufführungen "In 80 Minuten um die Welt" machten in Rüdersdorf und darüber hinaus von sich reden und waren immer sehr gut besucht. Nun geht es im neuesten Musical rund um den Zirkus. Wer besonders akrobatische Übungen oder Tricks zeigen möchte, sei ebenfalls herzlich eingeladen mitzumachen.

Was passiert eigentlich im Tagebau? Wie entsteht Branntkalk? Fragen, auf die es wissenschaftliche Antworten gibt, die für Kinder im Schulalter aber oft langweilig sind. Und so richten sich weitere Projekte an genau diese Besucher. "Man kann im Museumspark immer etwas erleben, immer lernen und immer Spaß haben", ist Jan Jach vom Museumspark überzeugt. In Vorbereitung sind vor allem für Schulklassen und Kindergruppen spannende Projekte.

Sehr interessiert an dieser Jugend-Kulturarbeit ist Ronny Neumann. Und in diesem Fall nicht in erster Linie als Vorsitzender der Gemeindevertretung, sondern als gestandener Sportlehrer und Pädagoge. So will er, wie schon praktiziert, auch bei den neuen Projekten mit dabei sein. Eins nennt sich Trickboxx. Der elfjährige Yves Pohle erklärt, wie es funktionieren soll: "Wir haben die Trickboxx - eine Art kleine Bühne. Und dort sollen dann Figuren in kleinen, selbst ausgedachten Geschichten zeigen, was im Bergbau passiert." Diese Filmchen können dann mit nach Hause genommen werden. Eine andere Idee ist das schon bekannte GeoCaching. Gemeinsam geht es im Museumspark auf Entdeckertour zu besonderen Stellen, die historische Bedeutung haben oder wirtschaftlich interessant sind.

Noch mehr Spannung verspricht das Actionbounding in allen Museumsparkbereichen. Mit Smartphon über Apps gesteuert, müssen Dinge gefunden und Fragen beantwortet werden. "Da kann man viel lernen", sagt Yves und hat schon die ersten Stationen parat. "Das Projekt ist aufwendig und es braucht dafür auch die entsprechende Technik", erklärt Wapenhans, aber man habe einen Fördermittelantrag beim Bundesverband für Schulfördervereine über 4500 Euro laufen und hoffe auf baldigen Bescheid.

Anliegen aller Aktionen ist, dass der Museumspark und alle Ortsteile weit über Rüdersdorf hinaus bekannt werden. Und, dass Touristen angelockt werden. Dafür sollen Videoclips gedreht werden - zu Rap-Texten von Renate Radoy und Stephen Ruebsams "Alle Farben dieser Welt".

Pelle-Musicalschule, immer Sonnabendvormittag im Kulturhaus: Info-Tel. 033638 489926