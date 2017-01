Ein bedrohtes Biotop im Fokus

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Moore sind inzwischen vom Verschwinden bedroht. Die Ausstellung "Moorwelten" vom BUND, die ab dem 11. Januar im Haus der Naturpflege in Bad Freienwalde zu sehen ist, beleuchtet diesen Lebensraum, in dem zahlreiche Tier- und Pflanzenarten angesiedelt sind. "Brandenburg ist das Bundesland mit den meisten Mooren", sagte Sybille Knospe vom Haus der Naturpflege. Daher gebe es hierzulande eine besondere Verantwortung diese zu schützen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542798/

Durch die Torfgewinnung und die Trockenlegung habe sich die Zahl der Moore in Deutschland stark reduziert, erklärte die Stadtverordnete. Dabei handele es sich um wichtige Biotope, in denen seltene Pflanzen wie fleischfressende Pflanzen und Tiere wie Lurche, Schlangen und Moorfrösche - Tiere, die in feuchten Biotopen leben - angesiedelt sind.

Im Ausstellungsraum des Hauses der Naturpflege werden auf fünf großen Tafeln, die der Verein vom BUND ausgeliehen hat, Fotos der Lebensräume gezeigt. Dazu gibt es wissenswerte Informationen über Moore. Zentral in der Ausstellung sei auch die "Notwendigkeit des Schutzes der Moore", betonte die Stadtverordnete.

"Schon seit Jahrhunderten wurde den Mooren Torf als billiges Brennmaterial entnommen", heißt es auf einer der Tafeln. Mit fortschreitender Industrialisierung sei die Abtorfung im großen Stil erfolgt sowie vielerorts sogenannte Meliorationsmaßnahmen, bei denen das Wasser aus den Flächen gezogen wurde, um diese für die Landwirtschaft nutzbar zu machen.

Unterschieden werden in der Ausstellung auch die verschiedenen Arten von Mooren. Gewisse Eigenschaften haben aber alle gemeinsam: "Sie leben vom Wasserüberschuss", ist auf einer Tafel zu lesen. Abhängig von Faktoren wie pH-Wert, Nährstoffeintrag und Oberflächengefälle würden sich entsprechende Lebensgemeinschaften bilden, die sich den extremen Standortbedingungen anpassen. Die Besucher erfahren zudem, inwiefern Moore zum Klimaschutz beitragen, wie sie die Gefahr von Überschwemmungen mindern und wie jeder zum Schutz von Mooren beitragen kann.

Neben Kunst- sind auch regelmäßig Natur-Ausstellungen im Haus der Naturpflege zu sehen. Für Mai sei eine Ausstellung über die Eidechse und deren Schutz geplant, so Sybille Knospe.

Die Ausstellung "Moorwelten" ist bis zum 13. Februar im Haus der Naturpflege zu sehen. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. Am Wochenende hat das Haus der Naturpflege geschlossen.