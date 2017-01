Vorbereitet fÃ¼r den Winterdienst

artikel-ansicht/dg/0/

Wiesenau (MOZ) Im Oderland liegt der erste Schnee. Richtig kalt wird es am Wochenende, am Sonnabend soll es kräftig schneien. Dann wird der Winterdienst gefordert sein, die Lager in den Kommunen sind mit Salz und Sand gut gefüllt.

Viel vornehmen darf sich Gerd Müller, Gemeindearbeiter in Wiesenau, an diesem Wochenende nicht. Denn bei Schneefall muss er am Sonnabend raus und sich ans Räumen und Abstumpfen glatter Flächen machen. Zuständig ist er für die Wege der Gemeinde, die Bushaltestellen und den Bereich der Kita. Was für ihn gilt, betrifft auch viele andere Gemeindearbeiter. Für Gemeinde- und Kreisstraßen haben Kommunalverwaltungen Dienstleistungsfirmen vertraglich gebunden, für Landes- und Bundesstraße ist der Landesbetrieb Straßenwesen in der Pflicht.

Mit Schnee und Eis hat Gerd Müller kein Problem. Lange Unterhosen? "Brauch ich nicht. Ich bin ein Wintermensch. Mit der Kälte habe ich kein Problem", versichert er und zieht zur optischen Unterstreichung seine Hose ein Stück hoch. Wenn er in diesen Tagen unterwegs ist, dann begeistert ihn ein Gedanke besonders: "Mich freut es für die Kinder, die können rodeln und einen Schneemann bauen. Was wäre ein Winter ohne Schnee?"

Im Amt Brieskow-Finkenheerd werde der Winterdienst wie in den Vorjahren im Wesentlichen über Dienstleister abgesichert, teilte dazu Amtsdirektor Danny Busse auf Anfrage mit. Die überörtlichen Straßen in der Ziltendorfer Niederung (Aurith, Thälmann-Siedlung) sowie die Ortsdurchfahrten der Landes- und Bundesstraßen werden durch den Landesbetrieb Straßenwesen geräumt. Auf den Gemeindestraßen im Amt Brieskow-Finkenheerd werde der Winterdienst von der Firma Becker und Armbrust abgedeckt.

Im Amt Schlaubetal hat sich ebenfalls gut auf Schnee und Eis vorbereitet. Im Bauhof der Stadt Müllrose lagern 30 Tonnen Salz und 120 Tonnen Kies, teilte Amtsdirektorin Ilka Matuschke auf Anfrage mit. Bauhof-Mitarbeiter werden sich um den Winterdienst unter anderem auf den Gemeindestraße im Gebiet der Stadt Müllrose kümmern, für die dortigen Kreisstraßen ist ein Dienstleister und für die Bundesstraße der Landesbetrieb Straßenwesen zuständig. Für die Gemeinden Ragow-Merz, Schlaubetal, Grunow-Dammendorf, Siehdichum und Mixdorf wurden Firmen vertraglich gebunden, sie werden sich um die örtlichen Gemeinde- und Kreisstraßen kümmern.

Ebenso hat sich der Landkreis gewappnet, in seinem Auftrag werden vier Firmen auf den rund 120 Kilometern Kreisstraßen außerhalb geschlossener Ortslagen Winterdienstleistungen ausführen. So stehen bei Bedarf neun Fahrzeuge bereit, um eine aus Sole und Trockensalz bestehende Salzmischung auf die Fahrbahn aufzubringen. Jedes Fahrzeug hat ein Fassungsvermögen von etwa drei bis vier Kubikmeter Feuchtsalz. Diese Menge reicht durchschnittlich zum Streuen einer Strecke von etwa 30 Kilometer aus. An Werktagen beginnt die Winterdiensttätigkeit auf Kreisstraßen um 5 Uhr und an Sonn- und Feiertagen um 6 Uhr früh. Ziel ist es, den morgendlichen Berufs- und öffentlichen Personennahverkehr einschließlich Schülerbeförderung abzusichern.