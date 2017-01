Josef Lenden will das Stempeln zur Pflicht machen

artikel-ansicht/dg/0/

Lohnzettel, Betriebskostenabrechnungen, Krankenscheine, Kontoauszüge, Quittungen: Regelmäßig müssen jene, die Grundsicherungsleistungen beziehen, Unterlagen vorlegen, Dokumente einreichen, Angaben aktualisieren. Andernfalls drohen ihnen Sanktionen.

Zu einem Gesprächstermin in der Redaktion bringt Josef Lenden gleich mehrere Kunden des Jobcenters mit, denen genau dies widerfahren ist, die sich jedoch ungerecht behandelt fühlen. Denn: sie hätten die Unterlagen eingereicht, doch - eingeworfen in einen der beiden Briefkästen - seien die Dokumente anschließend nicht dort ankommen, wo sie hätten vorliegen sollen. Und weil die Jobcenter-Kunden mangels Eingangsstempel keinen Beweis in der Hand hatten, wurden sie bestraft - so schildern es Lenden und die Betroffenen, die anonym bleiben möchten.

Welchen Weg die Kopien letztlich genommen haben, vermag auch Josef Lenden nicht zu sagen. Möglicherweise hingen die Probleme mit der Einführung der digitalen Akte zusammen, mutmaßt er, oder mit einer hohen Personalfluktuation. "Mir geht es aber gar nicht um einen Angriff auf das Jobcenter. Sondern um Rechtssicherheit für Hartz-IV-Empfänger. Jeder, der seine Unterlagen nicht abstempelt, hat sofort einen Nachteil. Deswegen gehe ich auf die Barrikaden", sagt Lenden, der sein Anliegen auch schon im Sozialausschuss der SVV vortrug, dort jedoch wenig Gehör fand. Doch Lenden lässt nicht locker. "Es sollte zur Pflicht werden, dass die Unterlagen abgestempelt werden", fordert er und kritisiert, dass der Empfang oft nur mit einem Mitarbeiter besetzt sei und diesem dann Zeit und Nerv zum Abstempeln fehle.

Eine der Betroffenen ist alleinerziehend und Aufstockerin. Als sie einen Putzjob annahm, wollte sie darüber das Jobcenter informieren. Sie warf einen Umschlag unquittiert in den Postkasten, doch der kam nicht an. "Jetzt habe ich eine 450-Euro-Strafzahlung, ich weiß nicht, wo ich das Geld hernehmen soll."

Das Jobcenter weist die Kritik Lendens als haltlos zurück. "Je nach Besucherandrang sitzen weiterhin zwei Mitarbeiter am Empfang. Diese nehmen unter anderem auch Unterlagen entgegen und quittieren auf Wunsch den Eingang", stellt Sprecherin Clarissa Matos-Bernal klar. Ein Rechtsanspruch bestehe nicht, aber es sei dennoch "immer möglich, wenn der Kunde es wünscht".

Von verlorengegangenen Postsendungen weiß die Behörde nichts. "Eine falsche Zuordnung in die e-Akte ist jedoch dann wahrscheinlich, wenn der Absender die Poststücke mit der falschen Kunden- oder Bedarfsgemeinschaftsnummer versehen hat." Umso wichtiger sei es, "diese sorgfältig und gut leserlich aufzuschreiben und auch Zahlendreher unbedingt zu vermeiden". Das Jobcenter nutzt die digitale Akte seit September 2016. Mit dem System könnten Anträge schneller bearbeitet und Bescheide früher erstellt werden, sagt Clarissa Matos-Bernal. Die Post wird dabei über einen Scan-Dienstleister digitalisiert, die Zuordnung zur e-Akte erfolgt über die Kundennummer. Nach sechs Wochen werden die Schriftstücke vernichtet. Es sollten also immer nur Kopien eingesandt werden, rät die Sprecherin.

Dass es in jüngster Zeit zu einer hohen Personalfluktuation gekommen sei, kann sie nicht bestätigen. Im Jobcenter arbeiten rund 140 Mitarbeiter, davon 40 für Leistungsangelegenheiten. Viele von ihnen seien seit Jahren in dem Bereich tätig.

Das Jobcenter kritisiert seinerseits, dass die Probleme bislang lediglich über Josef Lenden an die Behörde herangetragen worden seien, jedoch nicht von den Betroffenen selbst. Um Beschwerden kümmere sich Frank Mahlkow, Chef des Jobcenters, persönlich. "Seine Tür steht offen", so Clarissa Matos-Bernal.