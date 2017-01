MÃ¼hlengraben bald renaturiert

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Ab Beginn der nächsten Woche sollen die Arbeiten an den derzeit laufenden städtischen Bauvorhaben in Angermünde weitergehen. In der Oderberger Straße geht es dann ebenso dem Endspurt entgegen, wie bei der Sanierung des Mühlengrabens.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542801/

Trotz der umfangreichen archäologischen Funde lagen die Bauarbeiten in der Oderberger Straße zum Jahresende voll im Plan, berichtet Frank Dorn vom Bauamt der Stadtverwaltung. Vor allem, weil auch im Dezember noch gearbeitet werden konnte. Die Firma Röwer aus Krackow ist hier seit dem 13. Juni 2016 im Einsatz. Sie muss in den nächsten Monaten unter anderem noch an einer Seite die Borde aufstellen, den Gehweg vom Parkplatz am Haus Berlin bis zur Einmündung der Straße des Friedens einschließlich Beleuchtung und den kleinen Stichweg fertigstellen. Für den Einbaum der Asphaltdecke brauchen die Bauleute mindestens fünf Grad plus. Übergabetermin ist der 30. April. "Das sollte zu schaffen sein. Der Untergrund ist erledigt. Die Trink- und Abwasserleitungen des Zowa und der Regenkanal der Stadt sind im Boden. Überraschungen werden nicht mehr erwartet", erklärt Frank Dorn.

Die Auftragssumme für den Straßenba beläuft sich auf rund 425000 Euro. Von der Bausumme werden 202000 Euro gefördert. Der Rest wird durch die Stadt und die Anlieger übernommen.

Größere Straßenbaumaßnahmen sind 2017 nicht geplant. Beantragt sind Fördermittel zur Deckensanierung von Mürow-Oberdorf bis zur B-2-Brücke. Eine mündliche Zusage gibt es bereits für die Sanierung der maroden Brücke am Salbeibach in Stolpe in Richtung Gellmersdorf.

Eine weitere größere Baumaßnahme mit einem Investitionsumfang von 1,4 Millionen Euro ist die Sanierung des Angermünder Mühlengrabens. Dieser ist kontaminiert durch Ableitungen aus dem ehemaligen Gaswerk zu DDR-Zeiten. Lange durfte daran nichts gemacht werden. 2009 wurde begonnen, durch eine Machbarkeitsstudie die Förderfähigkeit zu überprüfen. "Kurz vor Weihnachten haben wir nun den Fördermittelbescheid über 90 Prozent der Baukosten bekommen", sagt der Bauamtsmitarbeiter. Bauausführender Betrieb ist die Firma Arikon aus Genshagen. Vorbereitende Arbeiten hatten Mitte Oktober 2016 begonnen. "Es wurde eine Asphaltfläche von 500 Quadratmetern angelegt, um das kontaminierte Material zwischenzulagern", erklärt Frank Dorn. "Das wird dann beprobt. Nach der Analyse wird entschieden, wohin es zur Verbrennung gebracht wird."

Durch die Auskofferung des Grabens wird ein neues Grabenprofil hergestellt. Derzeit finden die Arbeiten im Bereich des Uckermark-Centers statt. Der Bodenabtrag ist nach Aussagen der Fachleute nicht gesundheitsgefährdend.

Ende April soll der Mühlengraben komplett saniert sein, wenn das Wetter mitspielt. Gearbeitet werden kann hier bei Temperaturen bis knapp unter null Grad. Die Arbeiten wurden bewusst in die vegetationsarme Zeit verlegt, um die üppige Tierwelt in diesem Bereich so wenig wie möglich zu stören.