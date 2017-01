Im tiefsten Abstiegskampf

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Finows Frauen starten am Sonntag um 10 Uhr in die Rückrunde der Tischtennis-Regionalliga Nord (4. Liga). In der Sporthalle Bahnhofstraße empfängt der Aufsteiger den VfL Tegel (7./8:11 Pkt.). Finow liegt mit 4:16 Punkten auf dem vorletzten Platz und braucht dringend Pluszähler im Kampf um den Klassenerhalt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542802/

Im Hinspiel verlor Finow knapp mit 5:8. Beste Spielerinnen waren bei Tegel in der Hinrunde Sahra-Madeleine Schröder (15:6 Spiele) und Alina Jajeh (17:10). Finow spielt die Rückrunde mit Carolin Gragoll (Nr.1), Isabell Puskas (Nr.2), Carolin Mews (Nr.3) und Claudia Petereit (Nr.4). Chiara Baltus geht nun in der zweiten Mannschaft in der Oberliga Nord/Ost an Position drei auf Punktejagd.

Mit einem vollen Erfolg würden die Finowerinnen wieder besser im Geschäft sein und den Blick Richtung Mittelfeld nicht verlieren. Denn momentan sieht es nicht so rosig aus. Dabei war es vor der Saison Spielerinnen und Vorstand klar: In der Tischtennis-Regionalliga haben es Finows erste Frauen als Aufsteiger sehr schwer im Kampf um den Klassenerhalt.

So ist Platz zehn am Ende der Hinrunde auch keine echte Überraschung. Fünf Punkte ist der Rückstand auf den direkten Klassenerhalt, den Neukölln belegt. Platz acht berechtigt zu Relegationsspielen, um eine weitere Saison Regionalligist zu bleiben. Zwei Siege bei Mitaufsteiger Schnelsen und an eigenen Platten gegen Schlusslicht Oldendorf stehen bisher für Finow zu Buche.

Pech hatten die Finowerinnen gegen eastside berlin II, denn nur gegen Finow traten die Berlinerinnen in Bestbesetzung an und siegten 8:0. Gegen Oker konnte man die Steilvorlage der Gäste nicht nutzen, denn beim Tabellenvierten verletzte sich eine Spielerin und Ersatz war nicht zur Stelle - Finow verlor 6:8. Während in den Reihen der Gegner zahlreiche ausländische Spielerinnen, darunter Ex-Auswahlkader und sogar die Afrikameisterin zum Aufgebot zählen, ist Finows junges Team ausschließlich mit eigenen Aktiven der Region im Einsatz.

Es wird in der Rückrunde nicht leichter, doch noch ergibt sich das Team nicht ohne Gegenwehr. Carolin Mews war mit 10:6 Spielen beste Spielerin im Team. Weiter spielten Claudia Petereit 6:9, Isabell Puskas 5:14, Carolin Gragoll 4:16 und Chiara Baltus 3:10. Die Doppelbilanz ist mit 6:14 steigerungsfähig.

"Wir wussten über die Spielstärke der Liga Bescheid. Den Fans wurde trotzdem guter TT-Sport geboten. In der Rückrunde werden die Frauen um Spielertrainerin Petereit versuchen, noch die nötigen Punkte zu holen. Erfahrung werden sie auf jeden Fall am Saisonende gesammelt haben", so Vereinschef Jürgen Krenz.

Nächste Gegner sind auswärts Schlusslicht Oldendorf (11.71:19 Pkt) und Marßel Bremen ( 6./10:0 Pkt).

Die zweite Frauenmannschaft des TTC Finow hat sich als Aufsteiger in der Oberliga Nord/0st (5.Liga im DTTB) gut geschlagen und ist nach der Hinrunde Tabellenvierter. Sie sollte damit das Ziel Klassenerhalt auch am Ende realisieren können.

Carolin Mews, die zu Beginn im zweiten Team agierte, war mit 10:2 Spielen Punktegarant.

Annie Jordan (9:12), Anka Mutke (6:13), Kathrin Dornemann (12:7) und Gabriele Kirsten (4:6) sind die anderen eingesetzten Spielerinnen. Mit 11:7 wurde auch eine gute Doppelbilanz gespielt.

In der Verbandsoberliga Ost (6.Liga im DTTB) sind die Männer vom TTC Finow seit Jahren eine feste Größe. So ist es auch diesmal, denn für das Nahziel Klassenerhalt hat man als Tabellenvierter mit 12:8 Punkten gute Grundlagen gelegt.

Die Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern ist der Garant der Finower. Die Bilanzen wurden wie folgt erspielt: Marc Schinkel (11:9), Holm Kirsten (9:6), Philipp Höhn (8:5), Moritz Voß (14:4); Erik Kirsten (8:6), Andrè Fehlinger (5:6).

Problem der Finower ist die Ersatzstellung, denn weder Arvid Petermann, Johann Toll, Johannes Gohlke oder Rico Schinkel konnten einen Sieg bei ihren Einsätzen landen. Die Rückrunden beginnen bereits an diesem Januar-Wochenende.