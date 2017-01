VerkehrsÃ¤rger, Geld und JubilÃ¤um

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) 2017 ist ein Jahr ohne Kommunalwahl, Stadtjubiläum, geplante Großereignisse. Was erwartet die Schwedter im neuen Jahr, welche Straßenbauvorhaben, Jubiläen, welche Höhepunkte stehen an? Fest steht: 2017 wird wieder viel gebaut - in und auf dem Weg nach Schwedt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542804/

Im September will das Land die B 198 in Richtung Autobahn unter Vollsperrung ausbauen.

Im September will das Land die B 198 in Richtung Autobahn unter Vollsperrung ausbauen. © MOZ/Oliver Voigt

Ein erfreuliches Ereignis wird fast das ganze Jahr über Thema in Schwedt sein. 2017 jährt sich der internationale Kinderzeichenwettbewerb "Entlang der Erdölleitung Freundschaft" zum 50. Mal. Die Musik- und Kunstschule, seit ein paar Jahren Träger des Wettbewerbs, will das Ereignis gebührend würdigen und hat mehrere Ausstellungen, erstmals ein Kunst-Camp mit Kindern aus Schwedt und Witebsk sowie ein Buch geplant.

Man darf auch gespannt sein, wie das PCK, seit kurzem in Händen russischer Gesellschafter, sich in die Geschichte einbringt, schließlich hat die Raffinerie einmal die Tradition des Wettbewerbs von Kindern, die an der Erdölpipeline aus Russland wohnen, in ihrer eigenen Galerie der Chemiearbeiter begründet.

2017 soll endlich das Versprechen der Politik eingelöst werden, die Altanschließerbeiträge zurückzuzahlen. 2015 kippte der Bundesgerichtshof die Beiträge, seither wurde viel geredet, viele Zowa-Kunden warten aber immer noch auf ihr Geld. "Wir warten nur noch auf die Genehmigung durch den Kreis, dann zahlen wir die übrigen vier Millionen Euro zurück, bis März wollen wir damit durch sein", erklärt Zowa-Vorstand Jens Arnold.

Investitionen in eine gute Infrastruktur werden 2017 ein Schwerpunkt in der Stadt bleiben, verspricht Bürgermeister Jürgen Polzehl. Die Stadt wird im Stadtteil Neue Zeit den Straßenbau an der Berliner Straße und am Heinrich-Heine-Ring fortsetzen und die Sanierung der Schillstraße beginnen. Im Stadtteil Zentrum ist die Sanierung der Berliner Allee vorgesehen. Auch den Stadtteil Waldrand will die Stadt nicht vergessen und saniert dort zwei Spuren der Friedrich-Engels-Straße. Auch zwei Fußweg-Brücken sollen repariert werden: an der Querfahrt und am Landgraben.

Kaum ist die Baustelle Pinnower Kreisel endlich fertig, wird Pendler, Einkäufer und Kulturreisende Richtung Berlin ein noch dickeres Brett auf die Strecke genagelt. Im Sommer soll der Ausbau der B 198 Richtung Autobahn beginnen, zunächst am Rande mit dem Bau eines Radweges, voraussichtlich ab September startet der Straßenbau unter Vollsperrung.

Länger als ein Jahr lang ist der halbwegs gerade Weg Richtung Berlin dann voraussichtlich passé. Autofahrer dürfen sich auf Staus und Ärger auf offiziellen und inoffiziellen Umleitungsstrecken einstellen. Und als wenn das nicht schon ausreichen würde, kommt noch dazu, das zur selben Zeit auch in Eberswalde die Friedensbrücke ein Jahr lang unter Vollsperrung gebaut wird. Beide offizielle Umleitungen führen über Britz.

Freuen darf sich Schwedt 2017 auf erste Projekte, die über den Bürgerhaushalt finanziert werden. Was das sein wird, darüber können die Bürger derzeit selber abstimmen.

Die Regenbogensiedlung nimmt 2017 weiter Gestalt an, neue Wohnungen werden bezugsfertig. In der neuen Siedlung am Aquarium werden die ersten Eigenheime gebaut und im Mai plant die Stadt ein Fest zur Einweihung des neu gestalteten Umfeldes am Aquarium.