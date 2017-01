Wochenend- und Ferienparadies am See

artikel-ansicht/dg/0/

Carolin Welzel und Sebastian Mogos-Lindemann haben sich in Speichrow einen Lebenstraum verwirklicht. Vor vier Jahren erwarben sie hier ein historisches Wohnhaus aus der Zeit um 1860, das zum Gebäudekomplex der ehemaligen Brauerei Oscar Schulze gehört. Das Ehepaar lebt mit ihren Kindern Ion (11), Ava (6) und Kuno (3) in Berlin, reist aber so oft es ihnen möglich ist, an ihr Wochenend- und Feriendomizil. Die Berliner haben das zum Verkauf annoncierte Grundstück zum ersten mal im Jahr 2011 gesehen. "Es war ein fantastischer Wintertag, der See war zugefroren", erinnert sich Carolin Welzel.

Im selben Jahr erwarb die Familie, die damals mit Sohn Ion und Tochter Ava noch zu viert war, die untere, unbebaute Parzelle des Grundstücks am Seeufer. "In den ersten Jahren lebten wir, wenn wir in Speichrow waren, in unserem Wohnwagen, für den wir extra Strom- und Wasseranschluss gelegt hatten", erinnert sich Sebastian Mogos-Lindemann. Im Jahr 2013, da war Kuno als drittes Kind gerade geboren, ergab es sich, dass die Familie auch den oberen Teil des Grundstücks samt Wohnhaus, Einliegerwohnung und Scheune mit erwerben konnte. "Das war gut, weil unser Wohnwagen für uns alle zu klein geworden war", kommentiert der aufgeweckte Erstgeborene Ion. Die Scheune, so erfuhr die Familie alsbald, ist in der Region wohlbekannt, schließlich beherbergte sie viele Jahre lang den Dorfkonsum, und danach, von 1981 bis 2002, eine legendäre Eisdiele, die von Beeskow bis Lübben bekannt war. Carolin Welzel und Sebastian Mogos-Lindemann können sich gut vorstellen, die Scheune zu einem späteren Zeitpunkt zu Ferienwohnungen auszubauen. "Das könnte vielleicht eine gute Beschäftigung für den Ruhestand sein", so die 44-Jährige, die als Mitarbeiterin im Bundesministerium für Entwicklungs-Zusammenarbeit in Berlin tätig ist.

Bei den Umbau- und Renovierungsarbeiten des Wohnhauses kam der Familie zugute, dass das 40-jährige Familienoberhaupt als Architekt und Immobilienmakler mit allem, was zum Bauen dazugehört, vertraut ist. Die Planungen für die Umgestaltung der Innenräume erledigte Sebastian Mogos-Lindemann natürlich selbst. "Es war uns wichtig, nahezu alle Handwerker, die wir benötigten, aus Speichrow oder umliegenden Orten zu engagieren", betont Carolin Welzel. Dabei sei ihnen aufgefallen, wie gut der Ort mit Handwerksbetrieben verschiedener Gewerke ausgestattet ist. Im Sommer 2015 war das Haus schließlich fertig. Nun empfängt es Besucher des Schwielochseedorfes an der Kurve mit seiner schmucken hellgelben Fassade, dem markanten Backstein-Giebel, den historisch nachempfundenen Holzfenstern und viereckigen Speicherluken.

In diesem Jahr "überwintert" die Familie bereits das zweite Mal in Speichrow. Für die kleine Ava ist es ein tolles Gefühl, mit dem Rädchen die Dorfstraße hinabzukullern und frische Eier beim Bauern zu holen. "So etwas könnten wir unseren Kindern in Berlin nie ermöglichen", so Sebastian Mogos-Lindemann. Auch die Erwachsenen haben sich in den Ort eingelebt. So haben sie zu einigen Mitbewohnern im Ort bereits nachbarschaftliche Kontakte aufgebaut. Sebastian Mogos-Lindemann schätzt besonders die Wasserlage: "Ich kann hier mit meinem roten Kajak fahren." Carolin Welzel schätzt die Ruhe am Schwielochsee: "Hier bekommt man den Kopf klar."

