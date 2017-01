Torsten Bauer Ã¼bernimmt Preussen II

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Der Bernauer Torsten Bauer übernimmt mit Beginn der Rückrundenvorbereitung das Traineramt bei der zweiten Mannschaft des FV Preussen Eberswalde in der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim. Darüber informierte der Verein am Freitag in einer Pressemitteilung.