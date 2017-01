TÃ¤nzer vor ihrer BewÃ¤hrungsprobe

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Die letzte Probe ist erledigt, am Freitagabend hieß es für die Formationstänzer des Tanzclub Bernau ab in den Bus nach Ludwigburg. Dort wird es am Sonnabendabend ernst. Für die Barnimer beginnt das Abenteuer 1. Bundesliga.

Unter Leitung ihres Trainers Markus Klabe waren die Bernauer Tänzer in der vergangenen Saison aufgestiegen in die höchste nationale Klasse. Am Freitagabend ging es daher nach Ludwigsburg in der Nähe von Stuttgart zum ersten Turnier. Dort treffen die Bernauer auf die Mannschaften vom TSC Schwarz-Gold Göttingen, 1. TC Ludwigsburg, Rot-Gold Casino Nürnberg, Rot-Weiß-Club Gießen, Boston-Club Düsseldorf, Braunschweiger TSV und Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig. Am Sonnabendnachmittag steht dann die so genannte Stellprobe an. Jedes Team hat 15 Minuten Zeit für zwei Durchgänge auf dem Parkett. "Die brauchen wir vor allem, um uns Orientierungspunkte zu suchen", erklärt Markus Klabe. Schließlich kommt es stark auf Synchronität an.

Nervös sei er nicht, sagt der Trainer. "Die Tänzer wissen schon alle, was sie zu tun haben." Das Ziel der Aufsteiger: Platz fünf bis sechs sollte zu schaffen sein.