Der Traum vom groÃŸen Geld

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Fast jeder wünscht sich, einmal im Leben das große Los zu ziehen. Für einige Oderländer ist der Lotto-Traum 2016 - wenn auch in kleinerem Maße - in Erfüllung gegangen. Wie die Lotto GmbH des Landes Brandenburg diese Woche mitteilte, gab es im vergangenen Jahr im Landkreis Märkisch-Oderland insgesamt 59 Großgewinner, die 5000 Euro und mehr ausgezahlt bekamen. Mehr Menschen durften sich nur in Potsdam (89) und im Landkreis Oberhavel (63) freuen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542808/

Zwei der Lotto-Neumillionäre des Jahres leben in Brandenburg, der höchste Eurojackpot in Höhe von 426745,40 Euro ist sogar hier in der Region geknackt worden. Und zur letzten Ziehung an Silvester durfte sich ein Oderländer beim klassischen Lotto 6 aus 49 über einen Betrag von 388869,40 Euro freuen.

Bleibt nun die Frage, was man mit einem großen Gewinn kaufen könnte. Versteuert werden muss der plötzliche Geldsegen selbst nicht, erklärt Jörg Rolfes vom Finanzamt Strausberg. Wird der Gewinn aber angelegt, werden für diese Erträge und Zinsen wiederum Steuern fällig.

Viele Menschen möchten einmal im Leben um die Welt reisen. Wer sich dabei entspannen will, wählt meist das Schiff als Transportmittel. "Wir hatten zwar noch keinen Lottogewinner hier, aber Kreuzfahrten vermitteln wir viele", sagt Susann Albrecht vom Reisebüro in Seelow. Für den potenziellen Lottomillionär hätte sie etwa eine 116-tägige Fahrt quer durch alle Weltmeere im Portfolio. 44 400 Euro kostet eine Premiumkabine pro Person, in der der Gast von Hamburg aus rund um den Globus zu fünf Kontinenten schippert. Wer es noch etwas nobler mag, kann auf der Queen Mary 2 - einem der größten Passagierschiffe der Welt - in neun Tagen für die Überquerung des Transatlantik rund 20 000 Euro ausgeben.

Auch über die eigenen vier Wände kann der Glückspilz nachdenken. Derzeit wird etwa das Schloss Wulkow bei Booßen im Internet zum Verkauf angeboten - für 125 000 Euro. Der Traum vom Schlossherren hat jedoch einen Haken: Das Gebäude ist stark sanierungsbedürftig, eine halbe Million würde dafür kaum ausreichen. Für Zugliebhaber hat die Deutsche Bahn etwas im Angebot: Ein ehemaliges Stellwerk an der Bahnstrecke in Müncheberg ist im Internet ausgeschrieben. Einen festen Kaufpreis gibt es nicht, es können nur Gebote abgegeben werden. Da das Gebäude an einer aktiven Bahnstrecke liegt, müsste eine Nutzung allerdings nicht nur mit der Stadt, sondern auch mit der Bahn abgesprochen werden.

Ein PS-Fan wird dagegen im Autohaus fündig. Ein Ford Mustang etwa ist schon für 48 000 Euro zu haben. "Den Traum haben sich auch schon viele bei uns erfüllt", weiß Verkaufsberater Gerd Gübel aus dem Autohaus Müller in Seelow. Noch etwas mehr kann der Kunde im Autohaus Minnich in Neuhardenberg ausgeben. "Das teuerste Auto, das wir mal verkauft haben, war ein Audi RS6 für 167000 Euro", sagt Verkaufsleiter Michael Mohnert. Auch für einen besseren Trecker könne man 150000 Euro ausgeben, verrät Nutzfahrzeuge-Vertreiber Lothar Mielke.

Nach einem Lottogewinn sehnen sich auch manche in Heike Mahrenholzes Juweliergeschäft in Seelow. "Viele sagen, sie gehen mal kurz rüber in die Lottozentrale und kommen dann wieder", schmunzelt sie. Vielleicht hat ja der nächste den aktuellen Eurojackpot geknackt und ist um 90 Millionen Euro reicher.