Fast folgenloser Winter-Einbruch

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1542809/

"Unseren Leitungen macht das bisschen Kälte nichts aus", sagt Volker Pagel, der im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (ZWA) als Technischer Leiter Verantwortung trägt. Die Rohre seien in der Regel 1,40 bis 1,50 Meter tief im Boden verlegt worden, als frostsicher gelte alles ab 80 Zentimeter. Gefährdeter seien da schon Hauswasserleitungen und Wasserzähler, betont Volker Pagel. Und rät unbedingt dazu, die Kellerfenster geschlossen zu halten. Wo nicht geheizt werde, sei zu empfehlen, Wasserzähler und Rohre einzupacken - zum Beispiel mit alten Decken, mit Säcken voller Altpapier oder Dämmmaterial aus dem Baumarkt. "Wo Wasser in Bewegung ist, friert es auch schwerer ein", sagt Volker Pagel. Deshalb sei es wichtig, sonst weniger genutzte Wasserhähne jetzt einfach einmal aufzudrehen.

Wenn es doch passiere, dass der Wasserzähler einfriere, sollte unbedingt der ZWA darüber informiert werden. Das gehe telefonisch oder per E-Mail.

Der KfZ-Handwerksmeister André Wegner, der auf dem Gewerbehof an der Eisenbahnstraße 89 in Eberswalde eine Werkstatt betreibt, hatte am Freitag kaum mit Autos zu tun, deren Batterie ausgefallen war. "Ein wenig hat mich das selbst gewundert", sagt er. Vermutlich hätten die Wackelkandidaten schon beim ersten Frost vor ein paar Wochen schlapp gemacht. Der Fachmann gibt den Autofahrern dennoch den Tipp, die Batterie aktuell möglichst wenig zu strapazieren. Zumal im Stadtverkehr, wo sie sich nicht vollständig aufladen könne. "Klar, niemand verzichtet jetzt auf die Heizung im Wagen. Und auch das Radiohören ist sinnvoll, um sich über Staus informieren oder vor Glätte warnen zu lassen", betont André Wegner. Hilfreich sei vielleicht aber schon, die Klimaanlage nicht durchgängig eingeschaltet zu lassen. Gegen von innen zugefrorene Scheiben, oft eine weitere Folge des Frostes, helfe meist, die Luftfeuchtigkeit im Auto zu senken. "Dafür gibt es Kissen, die saugfähiges Granulat enthalten und nach Gebrauch auf einem Heizkörper oder in der Mikrowelle für weitere Einsätze vorbereitet werden können", sagt der Handwerksmeister. Empfehlenswert sei zudem, die aus Gummi bestehenden Tür- und Fensterdichtungen ausreichend zu pflegen.

Dass es zu Hause ausreichend warm bleibt, hat jeder Eigenheimbesitzer selbst in der Hand. Das A und O seien ordentlich gewartete Heizungsanlagen, betont Christian Jahn, der an der Triftstraße 11 in Eberswalde einen Brennstoffhandel betreibt. Die allermeisten Kunden kämen nicht erst zu Beginn einer Kälteperiode auf die Idee, Nachschub an Briketts oder Öl zu ordern. "Gerade bei den Älteren ist es noch üblich, im Sommer den Vorrat an Brennstoffen aufzufüllen", sagt Christian Jahn. Wer dies jetzt nachholen wolle, müsse eine Lieferzeit von zwei bis drei Tagen in Kauf nehmen. "Zur Not gibt es ja in fast jedem Baumarkt elektrische Öfen oder kleine Abpackungen an Kohle", erklärt der Brennstoffhändler.

Beim Baumarkt Kafi an den Ostender Höhen 5 in Eberswalde staunt Inhaber Hartmut Fieleke in jedem Winter aufs Neue darüber, dass die überwiegende Mehrzahl der Kunden erst fünf Minuten nach Zwölf auf die Idee kommt, sich mit Schneeschiebern, Streusalz, Schlossenteisern oder Frostschutzzusätzen einzudecken. "Seit Donnerstag ist die Nachfrage nach all diesen Artikeln riesig", sagt der Geschäftsmann. Es geben aber keinerlei Lieferengpässe. Und niemand müsse befürchten, dass wegen des strengen Frostes die Preise angehoben würden.

Informationen an den ZWA bei Frostschäden: per Telefon 03334 209170 oder per E-Mail an kontakt@zwa-eberswalde.de