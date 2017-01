BÃ¼rgerentscheid am 5. MÃ¤rz

artikel-ansicht/dg/0/

In einer teils heftigen Diskussion bezichtigten sich die streitenden Parteien wechselseitig der Unterstellungen und Falschbehauptungen und warfen sich fehlendes Demokratieverständnis vor. Symptomatisch war, dass einige wenige Stadtverordnete erklärten, dass sie zwar für den Bürgerentscheids seien, sich bei der Abstimmung aber dennoch enthalten: In ihren Augen sei das Bürgerbegehren zulässig, doch bei der Sammlung der Unterschriften seien die Bürger nicht aufgeklärt, sondern desinformiert worden. Der Vorwurf wurde wiederum von den Initiatoren des Bürgerbegehrens, der Unabhängigen Fraktion, zurückgewiesen.

Das Bürgerbegehren steht unter der Überschrift "Stopp Rathaus-Neubau". Zur Abstimmung wird die Frage vorgelegt, ob der Beschluss der Stadtverordneten vom 13. Oktober 2016 zur Fortführung der Planung mit der gegenwärtigen Kostenschätzung von 15,8 Millionen Euro fortgeführt werden soll.

Die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens hatte die Wahlleiterin geprüft. Viola Lietz teilte mit, dass 3921 gültige Unterschriften zusammengekommen sind. 3242 - das sind zehn Prozent der 32422 Wahlberechtigten - hätten gereicht. Von den noch vor Weihnachten von den Initiatoren überreichten Unterschriften sind 753 ungültig gewesen, unter anderem aufgrund von Mehrfacheintragungen oder falschen Angaben.

Für den am 5. März folgenden Bürgerentscheid liegt das gesetzliche Quorum höher. Er ist erfolgreich, wenn eine Mehrheit von mindestens 25 Prozent der Stimmberechtigten mit ja stimmen. Das sind 8106 Wahlberechtigte. Sofern der Beschluss vom 13. Oktober durch den Bürgerentscheid aufgehoben wird, gilt an seiner Stelle wieder der vorhergehende.

Die rechtliche Zulässigkeit des Bürgerbegehrens war auch in zwei Rechtsgutachten - eines im Auftrag der Stadt, das zweite im Auftrag des Landesverbandes BVB/Freie Wähler - festgestellt worden. Dennoch gab es erheblichen Diskussionsbedarf. Ein Bürgerentscheid sei "ein hohes Gut", so Bürgermeister André Stahl (Linke). Deshalb sei es "grenzwertig", wenn in diesem Fall "mit Illusionen gespielt" werde. Denn auch ein positiver Bürgerentscheid am 5. März ändere nichts daran, dass das bestehende Gebäude nach den Beschlüssen der Stadtverordneten abzureißen und ein neues zu errichten sei. Der Grund: In der von den Initiatoren formulierten Fragestellung gehe es um den Beschluss vom 13. Oktober 2016 und demnach lediglich um die Einsparung der öffentlichen Aussichtplattform für rund 30 000 Euro.

Anders sehen das die Unabhängigen. Bei einem erfolgreichen Bürgerentscheid werde sich "selbstverständlich eine Diskussion über den Kostenrahmen anschließen", so Péter Vida. Dirk Weßlau wird konkreter: Mit einem positiven Entscheid würden die Bürger eine Obergrenze von 9,8 Millionen Euro festschreiben. Dafür sei das Rathaus aber nicht mehr zu bauen. Das Projekt sei dann für "den Mülleimer" und es müsse neu geplant werden.

Thomas Dyhr (Bündnisgrüne) warf dagegen den Unabhängigen Steuerverschwendung vor. Für den Bürgerentscheid wird mit Kosten von über 67000 Euro gerechnet.

Vertreter anderer Fraktionen warben für den Neubau. Die Kostensteigerung sei belegbar, sagte Elke Keil (SPD). Dagmar Enkelmann (Linke) erinnerte an die Vorteile für die Bürger und die Mitarbeiter der Verwaltung. Es sei eine "Milchbubenrechnung", wenn jetzt am falschen Ende gespart werde und später wegen Zuzugs und Mehraufgaben nachgerüstet werden müsse. Othmar Nickel und Daniel Sauer (CDU) bedauerten, dass den Einsparabsichten ihrer Fraktion im Herbst nicht gefolgt worden sei, die aktuelle Debatte hätte sich sonst erübrigt. Andreas Neue (Bündnis für Bernau) trat dafür ein, "alles zu tun, um den Neubau zu beginnen".