Laster rutschen von der Fahrbahn

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1542811/

Einmal komplett um die eigene Achse gedreht hatte sich der polnische Lastzug, brach über die Leitplanken aus und verkeilte sich dort. Anschließend zeigte der vollständig beladene Brummi in die Gegenrichtung. Nichts ging mehr. Die Autobahnmeisterei musste kurz hinter der Abfahrt Pfingstberg eine Spur komplett sperren und die Unfallstelle absichern. Der Fahrer suchte sich eine Übernachtungsmöglichkeit in der Umgebung.

Kein Einzelfall in den vergangenen Tagen. Gleich mehrfach drehten die Reifen von Lastern durch, einige rutschten über Kreuzungen, andere in die Bankette. Obwohl die Lkw bei Eis und Schnee durch ihr hohes Eigengewicht besser fahren können als mancher Pkw, häuften sich die Probleme gerade an Steigungen. "Wenn die Lkw leer fahren, haben sie es dort besonders schwer", so der Gramzower Autobahnmeister Lars Kähler. Doch er kritisiert auch die fehlende Winterausrüstung vieler Fahrer und die Unvernunft. Bei schnell einsetzendem Schnee müsse man mit glatten Fahrbahnen rechnen und nicht das Gaspedal durchtreten. Unangepasstes Tempo könne man in diesen Tagen nicht nur bei Pkw beobachten.

Für besondere Fälle stehen an Steigungen deutlich sichtbare Streusandbehälter. "Die nutzt heute überhaupt niemand mehr", beklagt Kähler. Vor zwei Tagen warteten acht rutschende Brummifahrer auf den Winterdienst, weil kein einziger eine Schippe dabei hatte.

"Wir haben zurzeit das akute Problem punktueller Schneeschauer mit heftigen Verwehungen", so Lars Kähler. "Teilweise sind bis zu 30 Zentimeter Schnee in kurzer Zeit gefallen. Das gestreute Salz liegt zwar darunter auf der Straße, wird aber durch den gerade jetzt sehr gering gewordenen Verkehr nicht breit gefahren. Es kann nicht wirken." Seine Leute sind mit allen Fahrzeugen im Dauereinsatz. Auf dem Hof der Autobahnmeisterei herrscht Hochdruck. Dennoch klagen Autofahrer immer wieder über verwehte Straßen und gefährliche Glätte. Das betrifft nicht nur die Autobahn, sondern auch alle anderen Straßen in der Uckermark.

Der Fahrer des polnischen Lasters hatte noch einmal Glück. Ihm war nichts passiert. Doch für die Bergung musste die Autobahn am nächsten Vormittag in Fahrtrichtung Berlin gesperrt werden. Ein Schwerlastkran und ein Truck-Abschlepper holten den mit 15 Tonnen Fisch beladenen Lkw aus den Leitplanken. Dazu musste zuerst der komplette Auflieger an den Haken genommen werden. Anschließend zog eine Motorwinde die Zugmaschine gerade. Die Techniker gingen mit äußerster Vorsicht vor, um keinen weiteren Schaden anzurichten. Dann stand der durch den Aufprall stark in Mitleidenschaft gezogene Lastzug wieder auf der Fahrbahn und konnte zum nahegelegenen Parkplatz geschleppt werden. Die Kosten für die Bergung, die Sperrung und die Reparatur der Leitplanken muss die Versicherung des polnischen Spediteurs übernehmen.

Mehr als eine Stunde dauerte das Unterfangen, weshalb sich ein Rückstau auf der A 11 bildete. "Wir binden hier unsere Leute, die wir eigentlich für den Winterdienst brauchen", sagt Lars Kähler. Während hier gerade die Sonne scheint, schneit es an anderer Stelle auf die A 11 herunter. Als das Telefon des Autobahnmeisters klingelt, verdreht er die Augen: Soeben ist wieder ein polnischer Laster mit Getreide gleich hinter Pomellen verunglückt.