Berlin (DPA) Kurz vor der Berliner Senatsklausur bleibt die Linke bei ihrer strikten Ablehnung von Videokameras an öffentlichen Plätzen in der Hauptstadt. Viel wichtiger seien jetzt mehr Polizisten, sagte Linken-Fraktionsvorsitzende Carola Bluhm der Deutschen Presse-Agentur. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) sagte der dpa: "Videoüberwachung in U-Bahnen und in U-Bahnhöfen ist völlig in Ordnung, eine Notwendigkeit für die Ausweitung sehen wir aber nicht."