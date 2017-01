artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Alltägliches Verhalten kann kompliziert und unverständlich sein. Es bietet aber auch eine Möglichkeit, den Handelnden in besonderer Weise nahe zu kommen. Um dieses Spannungsfeld kreisen die diesjährigen Berliner Tanztage in den Sophiensælen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542814/

Zum 26. Mal findet das Festival bereits statt; es hat seinen festen Platz als vielleicht wichtigstes für junge Tanzkünstler der freien Szene im deutschsprachigen Raum. Die künstlerische Leiterin Anna Mülter hat acht Premieren und vier Wiederaufnahmen aus insgesamt 120 Einsendungen ausgewählt, die in der Mehrheit um Strukturen und Gewohnheiten des Alltags kreist. Gerade im unlängst ausgerufenen Zeitalter des Postfaktischen ist es Mülter ein Anliegen gewesen, "noch einmal genau auf die Realität zu schauen". Unvoreingenommen, gewissermaßen. Ohne sich gleich in politische und gesellschaftliche Ideologien zu versteigen.

Wie absurd alltägliches Verhalten manchmal erscheint, Außenstehenden zumal, das wird in der Premiere von "Shade" deutlich, mit der das Festival am Donnerstag begann. Die Choreographinnen Mira O'Brien und Tarren Johnson haben auf der Bühne ein Kabinett aus Glasfenstern arrangiert. Drei Tänzer - neben Tarren Johnson noch Winston Chmielinski und John Snyder - spiegeln sich in ihnen, sie lassen sich von ihnen Grenzen setzen oder bewegen sich um sie herum. Auf Kommandos hin, die per Algorithmus errechnet worden sind, platzieren sie diese Fenster neu. Nach Prinzipien, die sich dem Zuschauer nicht erschließen.

Es sind Abläufe, die die Beteiligten wie zwanghaft Handelnde erscheinen lassen. Hinter und neben den Glasscheiben sind sie wie Objekte, die zur Beobachtung freigegeben wurden. Das Verstehen von Alltag wird zu einer ethnologischen Aufgabe.

Ein Fokus liegt in diesem Jahr auf der jungen Tanzszene Teherans. Gleich fünf Künstler aus der iranischen Hauptstadt präsentieren ihre Choreographien in Berlin. Zeitgenössischer Tanz ist in dem Land offiziell verboten. Die Gäste sind alle im Umfeld des 2010 gegründeten Invisible Center of Contemporary Dance ("Unsichtbares Zentrum für zeitgenössischen Tanz") tätig, das im Untergrund Aufbauarbeit leistet; den Kontakt hat das Goethe-Institut vermittelt. Am 7. und 10. Januar, jeweils 20.30 Uhr, tanzen die iranischen Gäste nun jeweils kurze Solo-Nummern.

Die Tanztage öffnen sich ferner einem Phänomen, das im Sprechtheater virulent ist und durchaus kritisch diskutiert wird: Dem Trend zu dokumentarischen Inszenierungen. Was Gruppen in der freien Theaterszene wie She She Pop oder Regisseure wie Hans-Werner Kroesinger in den vergangenen Jahren popularisiert haben, soll nun auch im Tanz Einzug halten. "Weil der Tanz immer vom Körper her kommt, hat er im Dokumentarischen noch ganz andere Möglichkeiten", meint Anna Mülter.

Die Kuratorin, die vor ihrem Engagement an den Sophiensaelen am Hebbel am Ufer beschäftigt war, hat unter dem Titel "Documentary Dance" vier Solos kuratiert, die sich mit Themen des Zeitgeschehens und der Politik auseinandersetzen. Am 7. und 8. Januar geht es jeweils um 19 Uhr unter anderem um Geschlechterrollen im Salsa-Tanz.

bis 15. Januar, Sophiensæle, Sophienstraße 18, Kartentelefon: 030 2835266