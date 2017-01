Wir sind alle BrÃ¼der

artikel-ansicht/dg/0/

Damsdorf (MZV) Sie kommen aus Afghanistan, Äthiopien und Albanien und leben seit gut einem Jahr im MärchendorfIn der Einrichtung haben zwölf unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge eine neue Heimat gefunden. Es ist eine Art Kinderheim und wird von der Jugendhilfe organisiert. Ein familienorientiertes Konzept mit Hausregeln in der Kleingruppe ist das Erfolgsrezept des Märchendorfs. Der Sport - speziell das runde Leder - hilft den Jungs um Mateo, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Denn gekickt wird bei 16- bis 18-Jährigen überall, ob in Afghanistan, Albanien oder eben in"Fußball ist die beste Art der Integration überhaupt", stellt Lutz Rehbein, die Seele des Hauses und Vater-Ersatz, fest. Zehn von den Jugendlichen spielen aktiv bei den A- bzw. B-Junioren auf Kreisebene in Lehniner Sportvereinen mit. Sie schlagen sich in gemischten Mannschaften nicht schlecht und sind in der Tabelle in der Spitzengruppe zu finden. "Von den anderen Mannschaften haben wir schon Lob bekommen", berichtet Trainer Rehbein. Auch wenn er zugeben muss, dass die Erklärung der Abseitsregel gut sechs Monate gedauert hat. In der Halle gibt es das nicht und dort boten die Jungs Zauberfußball mit dem Lohn des zweiten Platzes. Mehrmals Training in der Woche und ein Punktspiel am Wochenende - so ist der Rhythmus als Spieler. "Wir sprechen Englisch und Deutsch", erklärt der 17-jährige Stürmer Mateo aus Albanien zur Kommunikation auf dem Feld. Und Based aus Afghanistan ergänzt: "Wir sind alle Brüder." Im Mittelfeld hat auch Fabian seinen Platz. Er ist der Sohn Rehbeins und findet, dass die Integration definitiv funktioniert. "Es ist eine neue Erfahrung für mich und man merkt, dass sie energisch dabei sind", so Fabian über die Spielweise seiner ausländischen Mitspieler. Er geht sogar so weit: der Fußball hat einen positiven Einfluss auf ihn selbst und die anderen. Fabian ist nicht nur Mitspielern, sondern auch Hausaufgabenhilfe für die Jungs. "Sie haben Lust Deutsch zu lernen und werden gut mit einbezogen", so der 18-Jährige vom Brecht-Gymnasium. Neben dem Sport kommen andere gesellschaftliche Verpflichtungen auf die Flüchtlinge dazu. Sie unternehmen kulturelle Ausflüge, absolvierten Praktika und besuchen die Schule. Das nächste sportliche Ziel ist, beim Hallenfußballturnier am kommenden Wochenende in Bad Belzig und einen Pokal ins Märchendorf holen.