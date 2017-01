Der Alltag eines Drittliga-Handballers

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Vier Trainingseinheiten in der Woche, 30 Saisonspiele (darunter etliche Touren in den ganz hohen Norden), keine echte Winterpause: Die Drittliga-Handballer des Oranienburger HC reißen seit Jahren ein irres Programm ab. Wird das Hobby da nicht zum stressigen Zweit-Job? Nein, entgegnet Robert Stelzig. Handball sei eine Leidenschaft. "Wir machen das aus Überzeugung."

Der 29-Jährige, der im April seinen "Runden" feiert, spielt seit der zweiten Klasse Handball. "Das sind schon 23 Jahre. Und obwohl ich nie Sportschüler war, ist das Pensum immer größer geworden." In Oranienburg stehen vier Trainingseinheiten pro Woche an. "Als Belastung empfinde ich das nicht. Es ist Gewohnheit."

So habe es für ihn keine Probleme mit der Motivation gegeben, als am Mittwoch das erste Training nach der Winterpause anstand - ganze 18 Tage nach dem letzten Spiel in 2016. "Diese Pause war nötig. Ob sie gereicht hat, muss man sehen. Ich glaube aber schon, dass wir alle genug Kraft haben schöpfen können. Der Körper soll ja auch nicht ganz runterfahren." Kein Wunder: Am Sonntag dribbeln die Kreisstädter bei einem Turnier in Dresden auf, in acht Tagen bestreiten sie schon das erste Pflichtspiel des Jahres in Schwerin.

Beim Training am Donnerstag betrat Robert Stelzig lange vor seinen Teamkollegen die Halle. Er wolle ein paar Übungen für sich machen. "Das bringt das Alter so mit sich", scherzt der älteste OHC-Akteur. Nach dem Training war er auch als Erster aus der Arena verschwunden. Grund: Nachtschicht. "Ich arbeite im Polizeivollzugsdienst." Damit sei klar, dass er seinen Sport nicht des Geldes wegen betreibe. "Wir können nicht vom Handball leben." Das unterstreicht auch Trainer Christian Pahl. Seine Spieler würden in vielen Dingen zurückstecken, um über Monate für das Team da zu sein. Dafür würde es nicht mehr als eine Aufwandsentschädigung geben.

Stelzig kann mit Freude berichten, dass ihn sein Job fordert. Und wie ist die Schichtarbeit mit den Aufgaben eines Drittliga-Handballers vereinbar? "Es ist nicht immer leicht, auf zwei Hochzeiten zu tanzen", räumt der Kreisläufer ein. Dieser betont, dass ihm sein Vorgesetzter viel ermöglichen würde. Am Donnerstag zum Beispiel habe er den Dienstbeginn auf 21.30 Uhr verschieben können. "Dadurch konnte ich das Training ganz normal absolvieren. Ich bin meinem Arbeitgeber sehr dankbar, dass so etwas möglich ist." Da das nicht die Ausnahme sei, habe er noch kein einziges Ligaspiel berufsbedingt verpasst. "Am Wochenende findet sich immer eine Möglichkeit." Beim Training gelinge das nicht immer. "Aber drei Einheiten in der Woche bekomme ich im Schnitt hin. Auch der OHC kommt mir immer wieder sehr entgegen."

Der Spagat zwischen Arbeits- und Dienstplan sei ziemlich anstrengend. Und dann gibt es noch das Privatleben mit der Partnerin. Nicht leicht, diesen Kalender Woche für Woche zu verwalten. Dennoch: "Ich würde nicht sagen, dass ich mein ganzes Leben für den Handball ausrichte. Das hört sich zu viel an." Der Handball habe für ihn aber eine große Bedeutung. "Er hat mich geformt. Ohne diesen Sport wäre ich nicht der Mensch, der ich bin."

Die Beantwortung der Frage, wie viele Stunden in der Woche für den Handball draufgehen, stellt Stelzig vor Probleme. "Das habe ich nie nachgerechnet."Von seinem Wohnort Hennigsdorf nach Oranienburg fahre er gut 20 Minuten. Das Training dauert 90 Minuten. "Vier Trainingseinheiten bedeuten also gut zehn Stunden. Wenn dann Spiele in Hamburg oder Flensburg anstehen, kommen mit allem Drum und Dran 20 Stunden und mehr zusammen." Für seine Teamkollegen, die allesamt außerhalb von Oberhavel wohnen, sowieso. Über den zeitlichen Aspekt denkt Stelzig nur nach einer Aufforderung nach. "Diesen Aufwand nehmen wir nicht als Belastung wahr, sonst würden wir es uns nicht antun. In unserer Mannschaft gibt es keinen Spieler, der mit einem schlechten Gefühl oder mies gelaunt zum Training kommt. Wir machen das aus Überzeugung."

Robert Stelzig spielt seine neunte Saison beim OHC. "Ich bin der Dienstälteste im Team." Somit könne er beurteilen, dass die Trainingsarbeit in der Kreisstadt über die Jahre intensiviert wurde. "Das Niveau musste sich auch steigern. Die Liga wird immer stärker." So hätten sich in Oranienburg in der Vergangenheit Mannschaften wie Insel Usedom, Fortuna Neubrandenburg oder der HSV Peenetal Loitz vorgestellt. "Die waren einst etablierte Gegner, spielen nun aber zumindest eine Liga unter uns." Das zeige, dass beim OHC "mit den im Vergleich zu manch anderen Vereinen bescheidenen Mitteln" gut gearbeitet werde.

Entsprechend zuversichtlich blickt Stelzig in die Zukunft. "Wir haben in der Hinrunde gezeigt, dass wir jeden Gegner schlagen können - wenn man mal von Altenholz absieht. Wichtig ist, dass wir auch in den nächsten Monaten an das Maximum gehen und alles aus Überzeugung machen."

Robert Stelzig ist beim OHC kein Einzelfall. Von solchen Leuten habe er mehrere positiv Bekloppte, bemerkt Christian Pahl. "Klar ist der Aufwand riesig. Das ist aber nicht so dramatisch für uns. Wir alle sehen Handball nicht als Stress. Du brauchst das nötige Umfeld." Das Gros der Spieler habe diesen Background. "Und ich sowieso. Meine Frau hat mehr Stress als ich, weil sie die volle Belastung hat, wenn ich unterwegs bin. Dafür bin ich ihr sehr dankbar." Auch der Verein mache es ihm leicht. "Ich habe einen tollen Stab um mich herum. Das unterscheidet mich von jedem anderen Trainer im Verein. Im Vergleich zu ihnen habe ich den leichtesten Job."