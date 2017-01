artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Seit 1886 bringt das Blindenhilfswerk Berlin Menschen ohne Augenlicht in Arbeit. In der Steglitzer Werkstatt stellen die Handwerker nicht nur Haushaltswaren aus naturbelassenen Materialien her, sondern bereiten auch alte Flechtstühle auf. Doch ihre Arbeitsplätze sind in Gefahr.

artikel-ansicht/dg/0/1/1542826/

Wer den roten zweistöckigen Klinkerbau an der Rothenburgstraße in Steglitz betritt, fühlt sich in alte Zeiten versetzt. Neben geflochtenen Puppenwagen und Körben aus Weide reihen sich in den Regalen hölzerne Nagelbürsten und Stubenbesen aus Schweineborsten und Ziegenhaar auf. Auch Möbel- und Tastaturpinsel, Handfeger und Staubwedel sind aus dem schwarzweißen Fell chinesischer Langhaarziegen oder den Mähnen von Pferden gemacht. Selbst die Spül- oder Autowaschbürsten enthalten hier kein billiges Plastik, sondern wurden aus mexikanischen Agaven gefertigt.

Die gelben Blattfasern zieht Manuela Schulz in einem der hinteren Werkstatträume mit Drähten Loch für Loch in die Bürstenköpfe. "Akkordarbeit, die auf den Rücken geht", sagt die 41-Jährige lachend. Trotzdem ist sie glücklich über den Job. Sie ist fast blind, der kleine Sehrest lässt sie gerade einmal hell von dunkel unterscheiden. Dass sie sich hier selbst ihren Lebensunterhalt verdienen kann, macht sie stolz.

So geht es auch Reinholf Mupupa, der im Angola-Krieg sein Augenlicht verlor und 1987 zur Behandlung nach Deutschland kam. In einem braungekachelten Raum flicht der breitschultrige Mann gemeinsam mit einem Kollegen Körbe. In einer großen Badewanne werden dazu lange Weidenstämme eingeweicht, damit sie nicht brechen. Mupupa hat Anfang der 90er-Jahre im Blindenhilfswerk eine dreijährige Ausbildung gemacht. "Die Arbeit hier bedeutet mir sehr viel", sagt der 47-Jährige, der in seiner Freizeit gerne musiziert.

Eine Etage höher sieht man sechs Männer und Frauen, die leicht gebückt über den in Schraubstöcken gespannten Stuhlsitzen hocken. Die Handwerker reparieren alte Stuhlgeflechte. Eine mühsame und selten gewordene Handwerkskunst, die viel Geschick und Geduld erfordert. Im langen Gang warten schon die nächsten Auftragswerke: Jugendstil-Stühle, handgedrehte Binsenstühle, Rattansitze aus geflochtenem Wickelrohr und ein über hundert Jahre alter Biedermeierstuhl.

"Viele sind Erbstücke, die die Kunden wieder aufmöbeln lassen", erklärt Andreas Müller. Da sei manchmal schon tagelanges Pfriemeln erforderlich. "Aber man hat das Ziel vor Augen und freut sich, wenn der Kunde sich freut", erklärt der 39-Jährige, der 20 Prozent Sehkraft besitzt. Viel mehr sind es auch nicht bei Chris. Der 24-jährige Azubi ist das "Nesthäkchen" der Werkstatt und lässt sich von Müller gerade das komplizierte Sonnenflechtmuster erklären. Die meisten der insgesamt 13 Handwerker wohnen gleich gegenüber. Das Mietshaus, im Schatten der Steglitzer Schloßstraße, gehört ebenfalls dem Hilfswerk, das die Wohnungen bevorzugt an blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen vermietet.

Der Verein wurde 1886 gegründet und ging aus der Königlichen Blindenanstalt hervor. Friedrich Wilhelm III. hatte 1806 höchstpersönlich die Order erteilt. Der Preußenkönig wollte Kriegsversehrten, die quasi für das Vaterland erblindet waren, eine berufliche Perspektive geben.

Flechtarbeiten boten sich an. Eine Arbeit, die nicht nur Fingerspitzengefühl, sondern viel Disziplin erfordert. "Menschen mit Sehbehinderungen müssen generell sehr strukturiert vorgehen, um sich in ihrer Umgebung zurechtzufinden", erklärt Vereinssprecherin Juliane Eichhorst.

Ihre Aufgabe ist nicht nur, die Produkte zu bewerben, sondern auch Spenden zu sammeln. Weil das Blindenhilfswerk seine Angestellten nach Tarif bezahlt, bekommt es keine staatlichen Zuschüsse. "Wären wir eine Blindenwerkstatt mit Ein-Euro-Jobs, wäre das anders."

Doch das Vereinsziel sei eben nicht Beschäftigungstherapie, sondern wirtschaftliche Unabhängigkeit für Sehbehinderte, so Eichhorst. "Sie sind fit. Nur blind." Doch die nötigen Spenden gehen seit Jahren zurück. Inzwischen mussten schon Mitarbeiter entlassen werden. "Vor kurzem sind wir selbst los und haben auf der Straße Flyer verteilt", berichtet Andreas Müller. "Wir müssen alle gemeinsam dafür kämpfen, dass es hier weitergeht."

Der Laden des Blindenhilfswerks befindet sich an der Rothenburgstraße 15. Unter www.blindenhilfswerk-berlin.de können Produkte auch bestellt werden. Dort gibt es auch Infos für Spender.